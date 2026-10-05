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Масштабна лісова пожежа з Болгарії перекинулася на Грецію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Масштабна лісова пожежа з Болгарії перекинулася на Грецію
Майже 150 пожежників гасили вогонь, який перекинувся на Грецію
фото: ekathimerini.com

Вогонь перетнув державний кордон, а його поширення намагаються стримати майже 150 пожежників, літаки та гелікоптери

Лісова пожежа, яка спалахнула в Болгарії, поширилася через державний кордон на територію сусідньої Греції. Вогонь охопив лісисту місцевість поблизу села Русса на північному сході країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ekathimerini.

Пожежа спалахнула вдень у неділю, 4 жовтня, та продовжила поширюватися попри значне посилення сил, залучених до її ліквідації. Загалом із вогнем борються 148 пожежників. До операції залучили вісім спеціалізованих наземних бригад та 38 одиниць техніки.

Зі світанком у понеділок, 5 жовтня, боротьбу з пожежею посилили авіацією. До гасіння залучили п'ять повітряних суден – три гелікоптери та два літаки.

До операції також долучилася місцева влада. Муніципалітет Суфлі надав автоцистерни з водою для допомоги пожежним підрозділам.

За попередньою інформацією, наразі полум'я не становить загрози для житлових будинків. Про постраждалих або необхідність евакуації місцевого населення не повідомлялося.

Водночас локалізацію пожежі суттєво ускладнює сильний вітер у регіоні. Через погодні умови вогонь може швидко поширюватися лісистою місцевістю, тому наземні підрозділи продовжують працювати за підтримки пожежної авіації.

Станом на ранок 5 жовтня операція з ліквідації пожежі тривала. Для стримування вогню одночасно використовують значні наземні сили, спеціальну техніку, літаки та гелікоптери.

Нагадаємо, у серпні Греція вже потерпала від масштабних лісових пожеж. Зокрема, у регіоні Халкідіки вогонь охопив ліси поблизу курортного селища Сівірі та наблизився до житлової забудови. Через небезпеку понад 300 місцевих жителів і туристів евакуювали морем. До боротьби зі стихією тоді залучили понад 140 пожежників, дев'ять літаків і сім гелікоптерів.

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Теги: пожежа Греція Болгарія

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