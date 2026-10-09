Греція не передасть Україні 200 ракет для Patriot, яким уже 23 роки – The Telegraph

Іспанія також не погодилася передати Україні ракети для Patriot

Афіни та Мадрид не погодилися віддати Києву ракети, попри наближення завершення терміну експлуатації частини боєприпасів

Греція та Іспанія відмовилися передати Україні ракети для американських зенітних ракетних комплексів Patriot, попри те, що частина боєприпасів наближається до завершення терміну експлуатації. Про це повідомляє британське видання The Telegraph, передає «Главком».

Україна зверталася до Афін із проханням передати близько 200 ракет PAC-2, які використовуються комплексами Patriot для перехоплення повітряних цілей. Однак грецька сторона не погодилася відмовитися від цих запасів.

За даними грецького видання Kathimerini, частина ракет перебуває на озброєнні грецьких ВПС уже близько 23 років. Через це боєприпаси можуть наближатися до завершення строку експлуатації.

Іспанія також не погодилася передати Україні ракети для Patriot. Таким чином, Київ не отримає додаткових боєприпасів від двох європейських країн, які мають відповідні системи протиповітряної оборони.

Ракети Patriot є важливим елементом української ППО, зокрема для перехоплення балістичних ракет. Поповнення запасів боєприпасів до цих систем залишається одним із ключових завдань для України, яка продовжує відбивати російські ракетні та повітряні атаки.

Варто нагадати, що міністри оборони країн Європейського Союзу 28 вересня не взяли на себе нових зобов'язань щодо передачі Україні ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot.