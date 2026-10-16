Екснаречена сина Трампа залишає посаду посла США в Греції після скандалу

Гілфойл призначили на престижну посаду після того, як у 2024 році її заручини з Трампом-молодшим були розірвані

Гілфойл відкинула звинувачення у корупції

Кімберлі Гілфойл залишає посаду посла США в Греції після корупційного скандалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У низці ЗМІ з’явилися повідомлення, які викликали занепокоєння щодо того, що Гілфойл продавала доступ до чиновників адміністрації Трампа в обмін на гроші, подарунки та послуги.

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що розглядає можливість звільнення Гілфойл, яка колись була заручена з його сином Дональдом Трампом-молодшим. Він сказав журналістам: «Вона добре виконувала свою роботу, але нам не сподобалося те, що ми прочитали».

Американські законодавці підняли тривогу після серії публікацій у Wall Street Journal, що з’явилися минулого місяця, в яких детально описувалася поведінка Гілфойл. Зокрема стверджувалося, що вона погрожувала використати вплив США для підриву авторитету грецького уряду.

фото: Reuters

У дописі в соцмережі X Гілфойл заперечила будь-які порушення та зазначила, що її вдячність і повага до Трампа та державного секретаря залишаються «непохитними». «Хоча мій термін на посаді посла, можливо, добігає кінця, моя відданість президенту Трампу, руху «Америка понад усе» та країні, яку я люблю, ніколи не закінчиться. Ці звинувачення є неправдивими, і я маю намір рішуче захищати своє ім’я, свою репутацію та свою чесність», – написала вона.

Справа $100 тис.

Газета Wall Street Journal зазначила, що у липні 2025 року, за кілька днів до слухань у Сенаті щодо затвердження кандидатури Гілфойл на посаду посла США в Греції, вона наполягала на тому, щоб бізнесмен Ерік Детерс сплатив її рахунок на суму $100 тис. через фінансову систему American Express. Вона стверджувала, що цей переказ «ніде не буде відображено».

«Любий, будь ласка, мені потрібно, щоб ти зробив це для мене сьогодні», – написала Гілфойл, згідно з повідомленням, що є в розпорядженні WSJ.

В обмін на це Гілфойл запропонувала Петерсу скористатися своїм «впливом» для вирішення його податкових і юридичних проблем і повідомила, що зв’язалася від його імені з комісаром Податкового управління США (IRS) та Міністерством юстиції США.

Бізнесмен також заявив, що протягом останніх років заплатив Гілфойл близько $300 тис. – і при цьому не отримав «жодної послуги». Петерс зазначив, що це прохання з її боку «безумовно було угодою на умовах взаємності».

Дорогі подарунки

Як писала WSJ, Гілфойл підозрювали в отриманні неналежних подарунків і послуг, а також у тому, що вона нібито погрожувала грецькому посадовцю та просувала інтереси грецької компанії Aktor під час офіційних дипломатичних візитів. Водночас адвокат Гілфойл, Джессі Бінналл, згодом заявив, що вона заперечує достовірність цих повідомлень, як зазначали ЗМІ.

Скарги на поведінку

Співробітники посольства скаржилися на неприйнятну поведінку Гілфойл. За їхніми словами, на роботі вона знущалася, принижувала та переслідувала своїх підлеглих дипломатичних співробітників.

Стосунки із сином Трампа

У 2018 році Гілфойл почала зустрічатися з Трампом-молодшим. Наприкінці 2020 року пара оголосила про заручини, і тоді Гілфойл виступала як одна з головних доповідачок на передвиборчих заходах Трампа, зокрема на Національному з’їзді Республіканської партії 2024 року.

Гілфойл призначили на престижну посаду посла незабаром після того, як у 2024 році її заручини зі старшим сином президента США, Дональдом Трампом-молодшим, були тихо розірвані.