Грузинська поліція посилила перевірки іноземців: правоохоронці проводять рейди в барах і ресторанах, зупиняють людей на вулицях та перевіряють документи. За перші дев’ять місяців 2026 року з країни депортували 254 громадян Росії – більш ніж утричі більше, ніж за весь попередній рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Грузії

За статистикою відомства, у січні-вересні 2026 року з країни за порушення міграційного законодавства вислали 3170 іноземців. Серед них найбільше було громадян Туреччини – 791 особа. Також депортували 306 громадян Індії, 274 громадян Ірану та 254 росіян.

Для порівняння, за весь 2025 рік Грузія депортувала 1311 іноземців, зокрема 73 громадян РФ. Отже, лише за дев’ять місяців цього року кількість висланих росіян перевищила минулорічний показник більш ніж утричі.

Перевірки відбуваються в різних частинах країни. Поліцейські навідуються до барів і ресторанів, а також зупиняють іноземців на вулицях. На початок жовтня міграційна поліція перевірила понад 20 тис. осіб. Під час однієї з операцій затримали 64 іноземців, серед яких були громадяни Росії.

Місцеві ЗМІ зазначають, що російські мігранти обмінюються повідомленнями про рейди та перевірки документів у тематичних чатах. Частина з них після 2022 року переїхала до Грузії, однак згодом почала порушувати правила перебування в країні.

Громадяни РФ можуть перебувати у Грузії без візи протягом одного року. Після завершення цього строку вони мають виїхати. Раніше деякі мігранти здійснювали так звані «візарани» – короткостроково виїжджали за межі країни, щоб поновити дозволений термін перебування. Однак після 2022 року окремим росіянам відмовляли у повторному в’їзді без пояснення причин.

Відповідальність за порушення міграційних правил також посилили. За перевищення дозволеного строку перебування до трьох місяців передбачено штраф у 1000 ларі (близько 17,5 тис. грн) та заборону на в’їзд на шість місяців. Якщо термін прострочено від трьох місяців до року, штраф становить 2000 ларі (близько 35 тис. грн), а заборона на в’їзд – два роки. За порушення строку понад рік доведеться сплатити 3000 ларі (близько 52,5 тис. грн), а повернутися до Грузії можна буде не раніше ніж через три роки.

Варто нагадати, що на кордоні Росії та Грузії різко зріс потік людей, які намагаються залишити країну. Лише за останній тиждень через пункт пропуску «Верхній Ларс» у напрямку Грузії виїхали понад 113 тис. осіб.