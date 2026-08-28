Росіяни знову «штурмують» кордон із Грузією: названо причину

Ситуація нагадує події осені 2022 року, коли сотні тисяч росіян намагалися виїхати за кордон

Лише за минулий тиждень понад 113 тисяч людей перетнули кордон

На кордоні Росії та Грузії різко зріс потік людей, які намагаються залишити країну. Лише за останній тиждень через пункт пропуску «Верхній Ларс» у напрямку Грузії виїхали понад 113 тис. осіб. Про це повідомляє видання Politico, пише «Главком».

Причиною називають чутки про можливу нову хвилю мобілізації в РФ. За даними ЗМІ, окремими днями через кордон проходили понад 19-20 тис. людей, що значно перевищує показники попередніх років. Російська влада офіційно заперечує підготовку до нової мобілізації, однак серед чоловіків призовного віку зростає занепокоєння.

Правозахисні організації повідомляють про збільшення кількості звернень від резервістів та військовозобов’язаних, які шукають способи уникнути служби. За їхніми словами, останніми місяцями російська влада активніше збирає дані про резервістів через роботодавців, а також уточнює інформацію про їхніх родичів і місце проживання.

Крім того, резервістів почали викликати до військкоматів і видавати документи із зазначенням військових частин, куди вони мають прибути в разі призову. Правозахисники вважають, що це може свідчити про підготовку механізмів для швидкого проведення мобілізаційних заходів.

Ситуація нагадує події осені 2022 року, коли після оголошення часткової мобілізації сотні тисяч росіян намагалися виїхати за кордон. Тоді «Верхній Ларс» став одним із головних маршрутів втечі: на кордоні утворювалися багатокілометрові затори, а люди чекали на виїзд по кілька діб.

Нині Кремль продовжує заперечувати можливість нової мобілізації. Водночас аналітики зазначають, що значні втрати російської армії у війні проти України можуть змусити російське керівництво шукати додаткові людські ресурси. Російська влада опрацьовує плани проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026–2027 роках. Загалом країна-агресорка може мобілізувати 600 тис. осіб – по 300 тис. цього та наступного року.