Прем'єр Грузії назвав, у чому Україна випереджає його країну

Кобахідзе: Наш шлях – це мир та економічний розвиток

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Україна й Молдова можуть випереджати його країну лише за негативними показниками. Так він відповів на слова єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, яка назвала Грузію кандидатом на вступ до Європейського союзу «лише на папері». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Європейську комісію та Interpressnews.

Що сказала Марта Кос

Єврокомісарка виступила з цією оцінкою 6 жовтня на пресконференції у Страсбурзі. Вона зазначила, що хотіла б бачити Грузію на одному рівні з Україною та Молдовою, однак наразі статус кандидата в цієї країни існує лише формально.

Ситуацію в Грузії відобразять у звіті Єврокомісії про розширення, який очікують наприкінці жовтня. За словами Кос, подальший формат відносин із Тбілісі значною мірою залежатиме від позиції держав-членів Євросоюзу.

Її слова пролунали після того, як Єврокомісія оприлюднила пакет щодо підготовки до майбутнього розширення.

Брюссель виокремив чотири країни-кандидати:

Чорногорія;

Албанія;

Молдова;

Україна.

Для них Єврокомісія планує підготувати орієнтовні дорожні карти з наступними кроками на шляху до членства. Грузії в цьому переліку немає.

Як відповів Кобахідзе

Грузинський прем'єр відкинув оцінку Єврокомісії й наполягає, що перевагу над його країною Україна та Молдова мають хіба що в негативних показниках.

«Якщо Молдова та Україна в чомусь і випереджають Грузію, то виключно за негативними показниками. Не дай Боже нам обійти Молдову та Україну в цьому. У нас свій шлях. Наш шлях – це мир та економічний розвиток», – сказав він.

За словами Кобахідзе, Тбілісі й надалі декларує намір рухатися шляхом європейської інтеграції. Прем'єр стверджує, що Грузія вже виконала 90% зобов'язань за Угодою про асоціацію з Євросоюзом.

Водночас він запевнив, що його країна нібито випереджає Україну, Молдову та інших кандидатів «на 1000 кроків». У яких саме сферах Грузія має таку перевагу, Кобахідзе не уточнив. Він також закликав Єврокомісію до «справедливого, правильного і здорового підходу» щодо Грузії.

Дорожні карти для чотирьох країн

Єврокомісія повідомила, що в межах пакета 2026 року підготує орієнтовні дорожні карти для Чорногорії, Албанії, Молдови та України за умови, що ці держави продовжать потрібні реформи. Документи визначать наступні кроки, орієнтовні строки та конкретні завдання на шляху до вступу.

Україна та Молдова вже мають практичний прогрес у переговорах. У червні 2026 року всі держави-члени ЄС погодилися відкрити для обох країн перший кластер переговорів про вступ. У липні Євросоюз відкрив для них і кластер «Зовнішні відносини».

Грузія отримала статус кандидата в грудні 2023 року. Згодом стосунки Тбілісі з Брюсселем погіршилися через закон про прозорість іноземного впливу та інші рішення грузинської влади, які критикували європейські інституції.

У листопаді 2024 року Кобахідзе оголосив, що уряд не порушуватиме питання про початок переговорів про вступ до ЄС до кінця 2028 року. «Главком» писав, що прем'єр пов'язував це рішення з підготовкою країни до можливого початку переговорів у 2030 році.

Нагадаємо, у березні 2026 року Єврокомісія ухвалила рішення частково призупинити безвізовий режим для власників грузинських дипломатичних, службових та офіційних паспортів. У Брюсселі пов'язали його з відступом грузинської влади від демократичних стандартів, а також із репресіями проти опозиції та медіа.