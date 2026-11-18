Остання мешканка села Мала Токмачка Запорізької області, 64-річна Світлана Подольська, розповіла, як допомогла взяти в полон російського військовослужбовця з підрозділу «Ахмат». Жінка протягом трьох днів приносила окупанту їжу, після чого домовилася з українськими захисниками про його здачу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео з розповіддю жінки.

За словами Світлани, російський військовий на ім'я Ахмед залишився сам після розгрому свого підрозділу. Він викинув зброю та сховався в селі, де згодом зустрів місцеву мешканку. Окупант попросив її передати українським військовим, що готовий здатися в полон.

«Три дні я до нього ходила, їсти носила. Що думаєте, він дурний був і не розумів, що я з військовими пов'язана? (...) Він сказав, що здасться. Я кажу: побалакаю з хлопцями, що вони скажуть», – пригадала жінка.

Після розмови з росіянином Світлана звернулася до українських захисників та повідомила про його намір скласти зброю. Згодом бійці 118-ї окремої механізованої бригади вивели з оточення і місцеву мешканку, і російського військовополоненого.

Історія Світлани стала відомою після її евакуації з Малої Токмачки. Жінка до останнього залишалася у рідному селі, попри постійні російські обстріли та небезпеку від безпілотників.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про порятунок Світлани Подольської бійцями 118-ї бригади. Жінка п'ять місяців прожила на позиціях українських військових, оскільки через заміновані дороги та російські дрони її не могли евакуювати. Наприкінці вересня вона разом із чотирма захисниками та двома собаками вирушила до безпечнішої території. Дорога тривала майже місяць, і лише 21 жовтня група змогла дістатися безпечної зони.

Також військовослужбовці 118-ї окремої механізованої бригади встановили національний рекорд за тривалістю безперервного утримання оборонного району поблизу Малої Токмачки. Станом на травень 2026 року захисники утримували позиції впродовж 1500 днів.

Крім того, Сили оборони вперше взяли в полон громадянина Індонезії, який воював на боці Росії. 49-річного іноземця відправили на штурм у Запорізькій області. Після удару українських безпілотників по його підрозділу він дістався позицій українських військових, де й потрапив у полон.