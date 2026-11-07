Росіяни атакували Павлоград дронами: серед трьох поранених – дитина

Загалом майже 20 разів окупанти атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровщини

Олександр Ганжа: у місті зайнялося кілька пожеж, пошкоджено п’ятиповерхівку

Російські окупанти вдарили безпілотниками по Павлограду на Дніпропетровщині: троє людей зазнали поранень, серед них 11-річна дівчинка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Що відомо про наслідки удару

Унаслідок атаки в місті зайнялося кілька пожеж. Пошкоджений п’ятиповерховий житловий будинок, а поранені – троє його мешканців. Спершу Ганжа повідомив, що всіх постраждалих доправили до лікарні, де медики обстежують їх і надають необхідну допомогу.

Згодом начальник ОВА уточнив стан поранених. 32-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості, а 38-річна жінка та 11-річна дівчинка лікуватимуться амбулаторно. Окрім п’ятиповерхівки, у Павлограді понівечені інші багатоквартирні будинки, підприємство, автівки та господарчі споруди.

Робота ППО над областю

Упродовж ночі сили протиповітряної оборони знищили над Дніпропетровщиною 12 ворожих БпЛА, повідомив Олександр Ганжа.

Удари по інших районах області

Загалом майже 20 разів окупанти атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровщини. Крім Павлограда, постраждали такі території:

Дніпровський район: у Новоолександрівській та Миколаївській громадах пошкоджена інфраструктура;

Нікопольщина: під ударами були районний центр, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади, пошкоджені приватна оселя та інфраструктура;

Криворіжжя: у Новопільській громаді росіяни вдарили по інфраструктурі.

Нагадаємо, 31 жовтня російські окупанти вдарили по Павлограду: пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, 10 людей дістали поранень, серед них троє дітей. Раніше, 26 жовтня, місто атакував ворожий дрон – загинула одна людина, ще семеро поранені, серед них двоє 10-річних дівчаток.

До слова, 23 липня російська терористична армія вдарила по підприємству харчової промисловості в Павлограді: щонайменше троє людей загинули, а кількість поранених зросла до 29, серед постраждалих була дворічна дівчинка.