Росіяни вигадали новий спосіб примусової паспортизації в окупації

Окупанти запровадили обов'язкову виїзну флюорографію по селах

Російські загарбники вигадали новий спосіб, як паспортизувати населення на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центру національного спротиву (ЦНС).

Як зазначається, окупанти запровадили виїзну флюорографію по селах, яка є обов'язковою. Проте для отримання «послуги» потрібно мати російській страховий поліс та паспорт РФ.

«Таким чином, ворог фактично використовує медичні послуги для нав'язування своєї макулатури», – пише Центр нацспротиву.

Зазначається, що лікарі з Росії, які проводять об'їзд, фіксують списки тих, хто отримав послугу та тих, хто не прийшов.

«Не важко припустити що з часом для тих, хто не зробив флюорографію будуть застосовані додаткові обмеження», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія має намір провести повну паспортизацію на тимчасово окупованих українських територіях до 2026 року.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях України для проведення поховання треба обов’язково пред’явити російський паспорт.

До слова, на тимчасово окупованих територіях півдня росіяни погрожують вигнати через блокпост у Василівці тих, хто не буде отримувати паспорт РФ.