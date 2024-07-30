Ідентифіковано розробників ракет, які атакували «Охматдит» (фото)

26-річний Дмитро Тіріщук займається модернізацією ракет на ракетному заводі

Журналісти Bihus.Info ідентифікували розробників російського оборонно-промислового комплексу «Радуга», яке виготовляє й модернізує крилаті ракети. Відповідне розслідування опублікували на YouTube.

Наразі керує оборонно-промисловим комплексом Сергій Богатіков, головним інженером є Анатолій Утріванов, а головним конструктором Елтуган Сиздиков.

«Радуга» – російське проєктно-конструкторське бюро, що спеціалізується на розробці та виробництві крилатих ракет різного призначення. У цехах підприємства виробляють набагато сучасніші ракети Х-69, різні модифікації Х-59, Х-101, Х-555, модифікації Х-58, протикорабельні ракетні комплекси «Москіт», а також удосконалену версію Х-22 – Х-32. Розташоване в місті Дубна, Московської області, РФ.

Журналісти зауважують, що інженер-конструктор «Радуги» є 26-річний Дмитро Тіріщук. У березні 2022 року він закінчив Балтійський державний технічний університет «Воєнмєх» ім. Устінова і відразу пішов працювати в оборонно-промисловий комплекс. У РФ отримав відзнаку «Інженер року 2023». Тіріщук займається модернізацією ракет, оснащує їх різними засобами протидії ППО.

37-річний Андрій Качин працює інженер-конструктором у бюро щонайменше з 2018 року, зазначають журналісти.

41-річний Ігор Зайцев ще з 2000-х років працює інженер-конструктором у бюро за напрямком розробки корпусів ракет.

Ще одним працівником конструктивного бюро є 33-річний Нікіта Булаєв.

Ще одним інженер-конструктором є 37-річний Юрій Васільєв. Працює в оборонному комплексі щонайменше сім років.

22-річний Василь Жуков також працює у бюро.

Інженером на підприємстві ймовірно з 2017 року працює 32-річний Нікіта Дмітрієв.

На посаді провідного конструктора працює 42-річний Дмитро Тяжкун.

23-річна Ангеліна Мєновщікова працює інженером-технологом у конструктивному бюро.

Провідним конструктором на комплексі працює 31-річний Олександр Золотов.

26-річна Файруза Кусярбаєва працює інженером-технологом на ракетному заводі.

Нагадаємо, 8 липня, Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит».

Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в «Охматдиті» після операції.

Також повідомлялося, що у момент російського ракетного обстрілу дитячої лікарні «Охматдит» у Києві в ній перебували й пацієнти з Молдови, одній дитині в цей час якраз робили операцію.