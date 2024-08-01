Російські прикордонники залишили єреванський аеропорт на вимогу Вірменії

Російські прикордонники працювали в аеропорту 32 роки

31 липня російські прикордонники залишили єреванський аеропорт «Звартноц», де перебували з 1992 року. Про це пише «Радіо Азатутюн».

Під час офіційної церемонії передачі повноважень начальник прикордонного управління ФСБ Росії у Вірменії генерал-лейтенант Роман Голубицький та командувач прикордонних військ Служби нацбезпеки Вірменії Едгар Унанян підписали протокол про передачу охорони державного кордону в аеропорту «Звартноц» вірменській стороні.

Едгар Унанян зазначив, що досвід і знання, передані російськими прикордонниками за понад 32 роки спільної служби, будуть і надалі використовуватися у служінні Вірменії.

Нагадаємо, у березні Вірменія надіслала Росії офіційний лист про намір припинити роботу російських прикордонників у міжнародному аеропорту «Звартноц» у Єревані.

«Службу в аеропорту мають нести вірменські прикордонні війська. Вірменія має для цього всі можливості. Про свою позицію Вірменія повідомила офіційним листом Російську Федерацію», – заявив секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян.

Вірменія була єдиною країною, де перебували російські прикордонники, крім Росії (згідно з договором від 1992 року).