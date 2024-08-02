У Шольца заговорили про ймовірність переговорів з РФ після обміну в'язнями

Саскія Ескен зазначила, що рішення про звільнення кілера Вадима Красікова було непростим

«Це великий успіх дипломатії, що тепер стало можливим звільнити багатьох німецьких та інших західноєвропейських та західних громадян з в'язниць у Росії»

Голова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен вважає, що обмін ув'язненими з РФ показав, що переговори можливі навіть з агресором. Ескен називає обмін ув'язненими з Росією великим успіхом. Про це лідерка Соціал-демократичної партії заявила в інтерв'ю ntv.

«Це великий успіх дипломатії, що тепер стало можливим звільнити багатьох німецьких та інших західноєвропейських та західних громадян з в'язниць у Росії», – розповіла Ексен.

Водночас, як зазначила чиновниця, рішення про звільнення кілера Вадима Красікова було непростим. Але воно дозволило забезпечити свободу та безпеку для багатьох людей.

«У будь-якому випадку, угода показує, що можна вести переговори, вступати в переговори з російською державою, навіть з російським агресором, з питань, де він теж має свої інтереси», – вважає лідерка партії Німеччини.

Вона наголосила, що зрештою метою є досягнення миру. Але до цього необхідно створити такі умови, за яких Росія «буде готова розмовляти».

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, пройшов масштабний обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною.

До відома, німецькі слідчі незадоволені звільненням російського кілера з ФСБ Вадима Красікова під час обміну ув'язненими між Росією та Заходом, який відбувся 1 серпня. Зазначається, що після інтенсивного розслідування щодо агента російських спецслужб його несподівано випустили на волю, попри вирок до довічного ув'язнення.