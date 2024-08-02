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У Шольца заговорили про ймовірність переговорів з РФ після обміну в'язнями

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Шольца заговорили про ймовірність переговорів з РФ після обміну в'язнями
Саскія Ескен зазначила, що рішення про звільнення кілера Вадима Красікова було непростим
фото: з відкритих джерел

«Це великий успіх дипломатії, що тепер стало можливим звільнити багатьох німецьких та інших західноєвропейських та західних громадян з в'язниць у Росії»

Голова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен вважає, що обмін ув'язненими з РФ показав, що переговори можливі навіть з агресором. Ескен називає обмін ув'язненими з Росією великим успіхом. Про це лідерка Соціал-демократичної партії заявила в інтерв'ю ntv.

«Це великий успіх дипломатії, що тепер стало можливим звільнити багатьох німецьких та інших західноєвропейських та західних громадян з в'язниць у Росії», – розповіла Ексен.

Водночас, як зазначила чиновниця, рішення про звільнення кілера Вадима Красікова було непростим. Але воно дозволило забезпечити свободу та безпеку для багатьох людей.

«У будь-якому випадку, угода показує, що можна вести переговори, вступати в переговори з російською державою, навіть з російським агресором, з питань, де він теж має свої інтереси», – вважає лідерка партії Німеччини.

Вона наголосила, що зрештою метою є досягнення миру. Але до цього необхідно створити такі умови, за яких Росія «буде готова розмовляти».

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, пройшов масштабний обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною.

До відома, німецькі слідчі незадоволені звільненням російського кілера з ФСБ Вадима Красікова під час обміну ув'язненими між Росією та Заходом, який відбувся 1 серпня. Зазначається, що після інтенсивного розслідування щодо агента російських спецслужб його несподівано випустили на волю, попри вирок до довічного ув'язнення.

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Теги: Німеччина обмін росія переговори

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