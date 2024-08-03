У Ростовській області дрони влучили у комбінат, де зберігається паливо для армії РФ

Губернатор Голубєв заявив, що вночі Ростовську область атакували 55 дронів

Уночі в Ростовській області Росії горіли резервуари з паливом. Ймовірно горів комбінат «Атлас» Росрезерва, пишуть місцеві пабліки.

За попередньою інформацією, у Кам'янському районі загорівся комбінат «Атлас» Росрезерва, який розташований на відстані близько 160 кілометрів від лінії фронту.

З моменту початку роботи комбінат «Атлас» спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, а також випускає нафтопродукти для російської армії.

Губернатор регіону Василь Голубєв заявив, що вночі область атакували 55 дронів, проте постраждалих нібито немає.

«Минулої ночі територію Ростовської області атакували 55 українських БПЛА. Внаслідок атаки жертв та постраждалих немає. У місцях падіння безпілотників ліквідацією наслідків займаються служби екстреного реагування», – заявив Голубєв.

Нагадаємо, у ніч на 3 серпня безпілотники атакували Ростовську область. Вибухи було чути в самому Ростові-на-Дону, а також у Батайську і Морозовську. Мешканці повідомили, що було атаковано військовий аеродром «Морозовськ». Очевидці припускали, що горить склад боєприпасів чи цистерни з паливом.

Водночас губернатор Голубєв повідомив, що внаслідок масованої атаки БпЛА на Ростовську область пошкоджено складські об'єкти у Кам'янському та Морозівському районах.

До слова, у ніч на 14 червня безпілотники масово атакували Ростовську область Росії. Безпілотники пошкодили російський аеродром. На опублікованих знімках видно сліди від пожежі та розбитий ангар.