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У ніч на 30 липня СБУ атакувала російську нафтобазу у Курській області – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У ніч на 30 липня СБУ атакувала російську нафтобазу у Курській області – Генштаб
фото ілюстративне

За даними розвідки, внаслідок атаки на об'єкті супротивника виникла пожежа

У ніч на 30 липня Служба безпеки України атакувала російську нафтобазу у Курській області. На місці влучання виникла пожежа. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.

Як зазначили у Генштабі, під удар потрапила нафтобаза «Логістичний центр №43», яка розташована у селищі Вози Курської області. «За даними розвідки, внаслідок атаки на об'єкті супротивника виникла пожежа», – уточнили військові.

Удар був завданий силами та засобами СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Більш детальна інформація про наслідки удару досі уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 30 липня в Курську прогримів вибух, через три хвилини після якого в області оголосили повітряну тривогу. Близько 4.00 над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах у небі. Від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на стоянках спрацювала сигналізація.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території РФ. Зокрема уражено низку тягових електропідстанцій в Курській області.

У Генеральному штабі наголосили, що російська промисловість, яка працює на війну проти України є законною ціллю для наших військ.

Зазначається, що вказані об’єкти, поміж іншим забезпечують функціонування залізниці РФ, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії.

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Теги: пожежа вибух озброєння СБУ росія Генштаб

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