Керч знеструмлена через пожежі (відео)

Вогонь охопив енергооб'єкти в районі 450 кварталу, гори Мітрідат та сіл Осовини та Бондаренкове

Мешканці окупованого міста сидять не лише без світла, але й без води, зазначає Telegram-канал Mash

Окуповане кримське місто Керч та його передмістя знеструмлені після пожеж одразу на чотирьох енергопідстанціях. Нині без світла – близько 53 тисяч людей. Про це повідомляє російський провладний Telegram-канал Mash у вівторок, 30 липня.

Повідомляється, що вогонь охопив енергооб'єкти в районі 450 кварталу, гори Мітрідат та сіл Осовини та Бондаренкове. На додачу до цього, в місті нема води.

Вогонь охопив енергооб'єкти в районі 450 кварталу, гори Мітрідат та сіл Осовини та Бондаренкове фото: Mash

Російські пропагандисти припускають, що імовірною причиною пожежі могла бути диверсія.

❌💡 Тим часом 360 підстанцій у тимчасово окупованому Криму без електроенергії



☝️ Більш ніж 53 тисяч людей залишилися без світла.



🎊 Імовірна причина — диверсія та підпал енергооб'єктів. pic.twitter.com/g9XtwRzgeG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 30, 2024

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Служба безпеки України атакувала російську нафтобазу у Курській області. На місці влучання виникла пожежа. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram. Як зазначили у Генштабі, під удар потрапила нафтобаза «Логістичний центр №43», яка розташована у селищі Вози Курської області.

Також у російському Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на підприємстві «НВО автоматики». Серед іншого, дана компанія виробляє електроніку для ракет. Як зазначається, підприємство «НВО автоматики» загорілось сьогодні, 30 липня. Зауважимо, що підприємство займається виготовленням систем управління для космічних ракет.