У світі підтвердили вже понад шість мільйонів хворих на коронавірус



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Наразі США на першому місці у світі за кількістю діагностованих випадків коронавірусу, на другому Бразилія, третя – Росія

Менш як 10 днів тому у світі було ще п’ять мільйонів хворих

Станом на 6:00 30 травня у світі діагностували понад шість мільйонів заражень Covid-19.

Про це повідомляє Worldometers.

Наразі у світі у 213 країнах діагностовано 6 031 23 випадки захворювання на коронавірус, 2 659 270 пацієнтів вже одужали, 366 812 померли. Менш як 10 днів тому у світі було ще п’ять мільйонів хворих.

Наразі США на першому місці у світі за кількістю діагностованих випадків коронавірусу, в країні 1 789 256 пацієнтів з Covid-19. На другому Бразилія, там 465 166 хворих, третя Росія, де 387 623 пацієнтів з коронавірусом.

Найбільше одужали від хвороби у США – понад 518 тисяч. Далі – Іспанія (197 тисяч), Бразилії (193 тисячі) та Німеччина (164 тисячі).

Понад 104 тисячі померли у США, 38 тисяч у Британії та 33 тисячі в Італії.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що в поширенні коронавірусу варто звинувачувати владу Китаю і Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Також Трамп оголосив, що США тимчасово припиняють всі відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я в зв'язку з її відмовою від проведення реформ.

Коронавірус в Україні

Всього 22811

Хворіють 13198

Одужали 8934

Померли 679