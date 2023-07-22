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Індія потерпає від наймасштабнішої за останні роки повені (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Індія потерпає від наймасштабнішої за останні роки повені (відео)
Індія намагається впоратись із наслідками проливних дощів
фото з відкритих джерел

Великі повені сталися у низці регіонів Індії через зливи, які тривають уже понад два тижні

Зливи в штаті Гуджарат на північному заході Індії призвели до серйозних повеней. Про це пише The Times of India. За даними видання, зранку суботи у деяких районах штату випало до 233 мм опадів. Про точну кількість загиблих та постраждалих  інформації поки що немає, але може йтись про понад 500 тис. жителів. Місцева влада уже назвала цю повінь однією із найбільших за останній час, і зазначає, що у країні зараз  введено «червоний рівень небезпеки». 

«Потоки води змивають автомобілі, худобу», – інформує видання. На кадрах із соцмереж, які викладають місцеві жителі, видно вулиці, які перетворилися на бурхливі потоки води.

«Ми докладаємо  зусиль, щоб врятувати людей, які опинились у пастці через зсуви у різних частинах країни», – сказав голова уряду штату Хімачал-Прадеш Суквіндер Сінгх Сукху.

Повідомлення про складні погодні умови надходять з інших регіонів Індії. Так, у штаті Гоа, що розташований на південь від Гуджарату, зливи довели до численних падінь дерев, рятувальні служби з ранку суботи отримали понад 50 дзвінків від місцевих жителів.

Негода сталася і на північ Індії. У штаті Хімачал-Прадеш зливи також призвели до повеней, через які зникли безвісти не менше трьох осіб. Складна ситуація через зливи складається і в штаті Джамму і Кашмір.

Негода вирує у країні уже другий тиждень. Станом 18 липня було відомо про 31 загиблого. Для порятунку людей було залучено шість гелікоптерів, на цей час з регіонів затоплення евакуювали понад 2000 осіб. За прогнозами Метеорологічного департаменту Індії, у північних регіонах очікуються нові зливи.

Нагадаємо, Південну Корею нещодавно теж сколихнули проливні дощі. Від повені загинули вже 33 людини. Шістьох із них витягнули сьогодні з затопленого тунелю у центральній частині країни. 

Голова пожежної частини західного Чонджу Сео Чон-Іл сказав, що приблизно 15 транспортних засобів, зокрема автобус, були затоплені в підземному переході міста.

«Ми зосереджуємося на пошуковій операції, оскільки там, ймовірно, більше людей. Ми робимо все можливе, щоб завершити це сьогодні», – сказав Сео у коментарі журналістам.

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Теги: дороги місцева влада Індія Кашмір повінь

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