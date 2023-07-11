Якою є вулиця Нечуя-Левицького в Києві. Шокуючі фото

У Києві вулиця на честь засновника українського реалізму в дуже занедбаному стані

Вулиця Нечуя-Левицького – одна із найбільш занедбаних вулиць Києва, яка розташована у приватному секторі на Солом'янці.

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На фото помітно занедбаний стан вулиці: старі дороги, купа сміття, недоглянутий комунальниками тротуар тощо. Світлини розмістив засновник та голова громадської організації «Україна Інкогніта» Роман Маленков.

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Вулиця Нечуя-Левицького – одна із найбільш занедбаних вулиць Києва фото: Роман Маленков

Як зазначив Маленков, схожу долю з розташуванням спіткали й інші вулиці названі на честь іменитих український діячів. До прикладу, вулиця засновника української літератури – Івана Котляревського розташована на Дарниці, має довжину 460 метрів і ще донедавна була бульваром Праці, вулиця засновника української прози Квітки-Основ'яненка – у приватному секторі біля Голосіївського парку, вулиця Михайла Старицького – одного із головних драматургів – в приватному секторі, на Виноградарі.

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Маленков каже, столиця України «не шанує великих українців».

«Зате є п'ять чи шість пам'ятників Пушкіну, консерваторія імені Чайковського, станція метро Площа Льва Толстого, музей і пам'ятник українофоба Булгакова... Росіяни в центрі, українці на околицях», – зазначив голова громадської організації «Україна Інкогніта».

Нагадаємо, 1 липня президент Зеленський звільнив Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської районної адміністрації – це трапилось після трагедії 1 червня, коли в Києві біля зачиненого укриття загинуло декілька людей. Проте, як стверджує співголова депутатської фракції політичної партії «Удар» у Київській міській раді Дмитро Білоцерковець, Ратніков й досі керує районом, ба більше – 10 липня провів нараду для чиновників на тему укриттів.

До слова, рятувальники Фастівського та Обухівського районів Київщини ліквідували наслідки падіння уламків ворожих БПЛА у ніч на 11 липня.