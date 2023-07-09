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У Японії через сильні дощі влада закликала евакуюватися сотні тисяч людей

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Японії через сильні дощі влада закликала евакуюватися сотні тисяч людей
Дорога в Мацуе в префектурі Сімане, на заході Японії, затоплена після сильного дощу
фото: Kyodo

За даними Японського метеорологічного агентства, в Ідзумо за шість годин випало 109 міліметрів опадів

На префектуру Сімане, що на заході Японії, обрушилися зливи, місцева влада закликала евакуюватися 370 тисяч людей із двох міст. Про це повідомляє Kyodo.

Повідомляється, що у місті Ідзумо сталося не менше 15 зсувів, а 20 доріг постраждали і були перекриті через розлив річок. За даними влади префектури та міста, через перекриття доріг чотири райони міста виявилися ізольованими, хоча лінії життєзабезпечення залишилися недоторканими.

Надійшло повідомлення про те, що один автомобіль впав у річку у місті. Місцева поліція та рятувальники заявили, що шукають водія. Поки що його оголошено зниклим безвісти.

За даними Японського метеорологічного агентства, в Ідзумо за шість годин випало 109 міліметрів опадів. У зв'язку з тим, що фронт сезонних дощів залишається над Японським архіпелагом, агентство закликало до обережності, особливо у західних та південно-західних регіонах Японії.

Раніше повідомлялося, що у центральних регіонах Китаю відбуваються надзвичайно сильні дощі – у провінції Хунань через негоду постраждали понад 50 тисяч людей та майже сім тисяч з них були переміщені до безпечних місць.

До слова, сильна злива у Києві спричинила підтоплення підвальних приміщень у Голосіївському районі столиці. Так, близько 19 години 7 липня до рятувальної служби почали надходити перші заявки про підтоплення підвальних приміщень за адресою вул. Голосіївська, 13-А. У підвалах знаходились люди.

Теги: Японія місцева влада рятувальники поліція негода дощ

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