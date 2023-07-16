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Південна Корея потерпає від масштабної повені: десятки загиблих

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Південна Корея потерпає від масштабної повені: десятки загиблих
Повінь у Південній Кореї забрала життя 33 осіб
фото: Reuters

У країні через сильні зливи евакуйовано 7866 осіб

Південну Корею сколихнули проливні дощі. Від повені загинули вже 33 людини. Шістьох із них витягнули сьогодні з затопленого тунелю у центральній частині країни. Про це інформує Reuters.

Голова пожежної частини західного Чонджу Сео Чон-Іл сказав, що приблизно 15 транспортних засобів, у тому числі автобус, були затоплені в підземному переході міста.

«Ми зосереджуємося на пошуковій операції, оскільки там, ймовірно, більше людей. Ми робимо все можливе, щоб завершити це сьогодні», – сказав Сео у коментарі журналістам.

За його словами, кількість загиблих у тунелі становить сім осіб.

Міністерство внутрішніх справ і безпеки повідомило, що станом на 11 ранку за місцевим часом 10 людей вважалися зниклими безвісти. Оскільки сильні зливи спричинили зсуви та повені по всій країні, евакуйовано 7866 осіб. Дані міністерства не враховують тих, хто перебував у затопленому тунелі, оскільки не було відразу відомо, скільки людей опинилося під водою.

Зазначається, що Korea Railroad Corp зупинила всі повільні поїзди та деякі швидкісні поїзди з суботи у зв'язку з проблемами безпеки через зсуви, затоплення колій та падіння каміння.

Президент країни Юн Сук Йоль доручив прем’єр-міністру Хан Дак Су мобілізувати всі наявні ресурси, щоб звести до мінімуму жертви, оскільки в неділю на Корейському півострові очікується сильний дощ.

Нагадаємо, у травні у провінції Південне Ківу Республіки Конго сталася раптова повінь, яка забрала життя щонайменше 203 людей. 

Раніше раптова потужна повінь на півдні Флориди призвела до надзвичайної ситуації: округ Бровард сильно затопило. Міжнародний аеропорт Форт-Лодердейл-Голлівуд закрито через високий рівень води, а між Майямі та містом Форт-Лодердейлом скасували залізничне сполучення. 

До слова, перед цим у Малайзії сталася масштабна повінь. Щонайменше чотири особи загинули, понад 40 тис. жителів були змушені евакуюватися. Минулого року внаслідок найсильніших за пів століття повеней у Малайзії постраждало понад 125 тис. людей, 50 загинули та двоє вважаються зниклими безвісти.

Теги: стихійні лиха Південна Корея повінь

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