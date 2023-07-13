Коли Україна стане на європейські рейки? ЄС ухвалив покрокову стратегію

Сратегія ЄС передбачає використання європейської колії на ключових шляхах з Україною та Молдовою

Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк розробили стратегію з інтеграції залізничних мереж України, Молдови та Євросоюзу. Вона була опублікована сайті Єврокомісії.

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Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк пропонують використовувати колію європейської ширини на залізничних шляхах до Львова та Кишинева. Це повинно стати першим кроком до покращення залізничного сполучення між Польщею та Україною, а також між Румунією та Молдовою.

Це дослідження є частиною плану дій «Шляхи солідарності між ЄС та Україною», спрямованого на зміцнення транскордонних зв’язків та забезпечення безпеки вантажопотоків, незважаючи на війну Росії проти України.

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Із врахуванням проблем, що зберігаються, ймовірних витрат, очікуваного попиту та пропускної здатності ліній, в дослідженні пропонується як перший крок побудувати європейську колію від Кракова/Катовіце (Польща) до Львова (Україна), а також від Ясс (Румунія) до Кишинева (Молдова). На наступних етапах ці сполучення рекомендують розширити.

Із документу випливає необхідність побудови в Україні та Молдові нової магістральної мережі колії 1435 мм, яка працюватиме паралельно з теперішньою мережею 1520 мм на двох принципових засадах:

євроколія 1435 мм буде призначена для швидкісних перевезень (міжнародні пасажирські потяги, Інтерсіті, перевезення вантажів в контейнерах/на платформах), тоді як колія 1520 мм обслуговуватиме повільніший транспорт (місцеві та регіональні пасажирські потяги, великовагові вантажі);

розвиток магістральної мережі 1435 мм здійснюватиметься поетапно – з заходу на схід.

Запропонована стратегія має три основні етапи:

Будівництво євроколії 1435 мм від кордону з Польщею (Мостиська) до Львова та у Молдові від Кишинева до кордону з Румунією; Будівництво євроколії 1435 мм між Львовом та Києвом, створення другого коридору на півночі України – від Польщі (Дорогуськ) до Києва та з'єднання Львова з Чопом; Продовження євроколії від Києва на схід – до Харкова та Дніпра, а також розширення мережі на заході та півдні України: від Польщі (Рава-Руська) до Львова, від Львова – до кордону з Румунією (через Івано-Франківськ і Чернівці), від Одеси – до Кишинева.

Загальна вартість трьох етапів – близько 11,5 млрд євро (перший – 700 млн євро, другий – 5,9 млрд євро, третій – 4,9 млрд євро).

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Як зазначено у документі надалі можливе розширення залізничної мережі 1435 мм до таких великих українських міст, як Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Маріуполь, Донецьк, Луганськ та Севастополь (чотири останніх перебувають під тимчасовою окупацією).

«Досвід показує, що підготовка та реалізація великих інфраструктурних проєктів вимагає багато часу. Крім того, на етапі підготовки часто виникають затримки через непередбачувані події, перебої в геополітичному чи соціально-економічному контексті, процедурні проблеми тощо. Тому рекомендується розпочати підготовку всіх проєктів для магістральної мережі якомога швидше, включно з етапом №3», – йдеться в документі.

«Будівництво першої залізничної колії європейського формату в Україні та Молдові з’єднає їхні залізниці з Польщею та Румунією та наблизить їх до єдиного ринку ЄС. Цим дослідженням ми закладаємо основу для довгострокових рішень, підтримуючи Україну в її післявоєнній торгівлі та відновленні. Забезпечення операційної сумісності залізниць Польщі, Румунії, України та Молдови також означатиме комфортніші умови для подорожей громадян»,– заявила єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян.

Україні, щоб повністю перейти на європейський стандарт залізничної колії, може знадобитися понад 20 років, а орієнтовна вартість становитиме в межах 250 мільярдів євро, про це пише УНІАН. Власниця промислово-інвестиційної групи компаній Aurum Group Альона Лебедєва. За її словами, Україна є найбільшою за площею державою у Європі, що має розвинену та розгалужену мережу залізниць. Протяжність тільки головних колій складає понад 20 тисяч км.

Зазначимо, що сусідніх з Україною країнах Євросоюзу ширина колії – 1435 мм, тоді як в Україні використовується широка колія 1520 мм.

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Нагадаємо, ще минулого року стало відомо, що Україна розпочне етапне будівництво європейської колії, аби з’єднати українську залізницю з ЄС. Про це казав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. «Спочатку це буде сполучення великих вузлів та великих міст, а далі поступове розширення по всій країні», – зазначали в уряді.

Також буде відкрито два нових пункти пропуску на західному кордоні. Перед Мінінфраструктури, Держприкордонслужбою та митницею стоїть завдання у найближчі півроку створити пункти пропуску там, де вже є підведені автомобільні дороги або там, де можна оперативно такі дороги підвести.