Затоплені дороги, град, повалені дерева: Ужгород накрила потужна злива

У місті повалило дерева, рекламні щити та випав град, подекуди розміри якого сягали розміру волоського горіха

Ввечері 19 липня Ужгород накрила сильна злива. Численні вулиці, включаючи будівлю обласної ради, були затоплені водою.

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Як наслідок, по місту багато поламаних дерев, рекламних щитів. Також через зливи деякі вулиці перетворилися на «річки».

Також повідомляється, що на вулиці Цегольнянській бруківку змило потоками води, що призвело до затоплення перехрестя з Дайбозькою та Собранецькою.

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Переїзд на вулиці Отто Шпеника (колишня Анкудінова) не витримав негоди.

Більшість з регіонів ТЦ «Алма» була затоплена, у тому числі й парковка.

Крім того, у одному з районів Ужгорода знесло покрівлю з багатоповерхового будинку.

Як пише Mukachevo.net, в обласному центрі та у Виноградові випав град, подекуди розміри якого сягали розміру волоського горіха.

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Ужгородці в соцмережах публікують світлини та відео наслідків негоди.

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Наразі всі працівники комунальних служб вийшли на ліквідацію наслідків негоди. Вони активно працюють над розрізкою дерев, які впали, а також викачуванням води з будинків та гаражів.



