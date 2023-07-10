Затоплені машини, торговий центр й звук сирени: Сочі накрила потужна злива

Вранці 9 липня потужна злива накрила частину російського міста Сочі

У російському Сочі стались сильні дощі та зливи. На вулицях водою позносило автомобілі, а в місті спрацювала сирена. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

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Зазначається, що вранці 9 липня потужна злива накрила частину російського міста Сочі. Унаслідок цього під воду пішли дороги населеного пункту, десятки машин зазнали пошкоджень. Крім цього, вода підіймається навіть у громадському транспорті.

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«Пасажир автобуса повідомляє, що легковики взагалі стояли наполовину у воді», - пишуть ЗМІ.

Також, як зазначають російські пабліки, на місто випало близько 80 міліметрів опадів. Крім цього, відбулося підтоплення цокольних поверхів багатоквартирних будинків.

Водночас у кількох районах міста спрацювали сирени. Усіх жителів просять залишатися вдома чи у безпечному місці.

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Також затопило торгівельний центр.

«Вода піднялася мало не до колін», - йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальники проводять відкачування води, проводиться евакуація людей.

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Нагадаємо, сильна злива у Києві спричинила підтоплення підвальних приміщень у Голосіївському районі столиці. Так, близько 19 години 7 липня до рятувальної служби почали надходити перші заявки про підтоплення підвальних приміщень за адресою вул. Голосіївська, 13-А. У підвалах знаходились люди.

До слова, на префектуру Сімане, що на заході Японії, обрушилися зливи, місцева влада закликала евакуюватися 370 тисяч людей із двох міст.