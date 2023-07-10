Затоплені машини, торговий центр й звук сирени: Сочі накрила потужна злива
Вранці 9 липня потужна злива накрила частину російського міста Сочі
У російському Сочі стались сильні дощі та зливи. На вулицях водою позносило автомобілі, а в місті спрацювала сирена. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.
Зазначається, що вранці 9 липня потужна злива накрила частину російського міста Сочі. Унаслідок цього під воду пішли дороги населеного пункту, десятки машин зазнали пошкоджень. Крім цього, вода підіймається навіть у громадському транспорті.
«Пасажир автобуса повідомляє, що легковики взагалі стояли наполовину у воді», - пишуть ЗМІ.
Також, як зазначають російські пабліки, на місто випало близько 80 міліметрів опадів. Крім цього, відбулося підтоплення цокольних поверхів багатоквартирних будинків.
Водночас у кількох районах міста спрацювали сирени. Усіх жителів просять залишатися вдома чи у безпечному місці.
Також затопило торгівельний центр.
«Вода піднялася мало не до колін», - йдеться у повідомленні.
Наразі рятувальники проводять відкачування води, проводиться евакуація людей.
Нагадаємо, сильна злива у Києві спричинила підтоплення підвальних приміщень у Голосіївському районі столиці. Так, близько 19 години 7 липня до рятувальної служби почали надходити перші заявки про підтоплення підвальних приміщень за адресою вул. Голосіївська, 13-А. У підвалах знаходились люди.
До слова, на префектуру Сімане, що на заході Японії, обрушилися зливи, місцева влада закликала евакуюватися 370 тисяч людей із двох міст.
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