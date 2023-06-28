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Бруківка не мінялася понад 70 років: влада Києва пояснила, чому взялася за центральну вулицю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бруківка не мінялася понад 70 років: влада Києва пояснила, чому взялася за центральну вулицю
Роботи здійснюють без вихідних, дорожники працюють у дві зміни.
фото: kyivcity.gov.ua

Комунальники вже відремонтували 3 150 кв. м дорожнього покриття із бруківки

На вулиці Богдана Хмельницького у столиці триває ремонт дорожнього покриття. Уже відремонтували 3 150 кв. м покриття із бруківки. Загалом заплановано оновити 10 000 кв. м у межах від вул. Хрещатик до вул. Володимирської. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

За інформацією департаменту, кошти на оновлення вулиці витрачають мінімальні – лише на закупку піску та цементу. Задля вирівнювання дорожнього покриття перекладається стара гранітна бруківка. Завдяки такому ремонту ліквідовуються просідання, нерівності та інші проблемні місця проїжджої частини.

«Щоб мінімізувати витрати, дорожня служба столиці виконує ремонт власними силами – залучені працівники районних ШЕУ комунальної корпорації «Київавтодор». Гранітну бруківку знімають, очищають, калібрують. Фактично 100% бруківки повертають на місце після ремонту основи дороги. Саме завдяки цьому ліквідовують просідання, колійності та інші нерівності проїжджої частини», – підкреслили в Департаменті транспортної інфраструктури.

Роботи здійснюють без вихідних, дорожники працюють у дві зміни. Ремонт виконують у рамках експлуатаційного утримання вулиці працівники шляхово-експлуатаційного управління з ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них. Без залучення підрядних організацій.

У рамках ремонту на вул. Богдана Хмельницького облаштовують пішохідні переходи з червоно-білого мощення. Загалом буде сім переходів. Над двома вже закінчують працювати. Зокрема, на вул. Богдана Хмельницького облаштували дублюючий перехід підземного переходу на перетині з вул. Чикаленка (ст. м. «Театральна»).

Окрім того, у рамках ремонту облаштують 12 понижень на переходах. До речі, задля пониження на перетині з вул. Терещенківською дорожники переносять світлофор і зливоприймачі.

Під час ремонту, який триває зараз, бруківку залишають. Це перший масштабний ремонт вулиці Богдана Хмельницького з 50-х років минулого століття.

Нагадаємо, у столиці з’явилося перше мобільне бетонне укриття . Також у Києві встановлено перші системи автоматизованого доступу до укриттів.

Теги: Київ дороги ремонт укриття Київавтодор Хрещатик

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