Індія вперше засудила Росію та підтримала розслідування вбивств в Україні

Засудження Індією Росії на засіданні Ради Безпеки ООН є найрішучішою заявою країни щодо вторгнення РФ з початку війни

Індія заявила, що «недвозначно засуджує» вбивства в Бучі і підтримує заклик до незалежного розслідування «глибоко тривожних повідомлень», передає BBC.

Індія поки що утримувалася від голосування за резолюції в Раді Безпеки ООН, Генеральній Асамблеї ООН і в Раді ООН з прав людини, які засуджують дії Росії.

Однак засудження Індією Росії на засіданні Ради Безпеки ООН 5 квітня є найрішучішою заявою країни щодо вторгнення РФ з початку війни.

Країна намагатиметься утримати дипломатичний баланс, адже знаходиться під тиском західних країн, які вимагають допомогти стримати Росію. З іншого боку, Індію, яка залежить від Росії в імпорті нафти, минулого тижня США та Австралія розкритикували за підтримку російської позиції, що підриває санкції Заходу.

На відміну від європейських країн, які оголосили про наміри якнайшвидше відмовитися від залежності від російських енергоносіїв, Індія заявила, що купуватиме російські нафту та газ.

Додамо, що на початку березня президент Зеленський обговорив із прем'єром Індії агресію Путіна.

Додамо, що Держдеп підтверджує: Кремль і Путін чудово знали, що коїлось у Бучі.

Читайте також: