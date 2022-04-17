Під Харковом під час розміновування загинуло троє саперів
Ще четверо рятувальників отримали поранення
Під Харковом під час розмінування російського касетного боєприпасу стався вибух, в результаті чого загинули троє саперів-рятувальників, у тому числі командир частини з піротехнічних робіт. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Трагічний випадок біля Харкова стався в суботу ввечері.
«При розмінуванні загинуло троє рятувальників... Четверо тяжкопоранених. Зокрема, загинув командир частини піротехніки», – сказав чиновник.
Глава МВС уточнив, що під час розмінування вибухнула частина касетного боєприпасу.
«Є боєприпаси, до яких навіть фахівці обережні ставляться, і навіть у цих випадках трапляються дуже трагічні речі», – зазначив Монастирський.
Він закликає українців в жодному разі не чіпати боєприпаси, міни, розтяжки, а одразу викликати фахівців.
Як повідомлялося, рятувальники продовжують розміновувати Сумщину: людей просять бути обережними.