Під Харковом під час розміновування загинуло троє саперів

Ще четверо рятувальників отримали поранення

Під Харковом під час розмінування російського касетного боєприпасу стався вибух, в результаті чого загинули троє саперів-рятувальників, у тому числі командир частини з піротехнічних робіт. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Трагічний випадок біля Харкова стався в суботу ввечері.

«При розмінуванні загинуло троє рятувальників... Четверо тяжкопоранених. Зокрема, загинув командир частини піротехніки», – сказав чиновник.

Глава МВС уточнив, що під час розмінування вибухнула частина касетного боєприпасу.

«Є боєприпаси, до яких навіть фахівці обережні ставляться, і навіть у цих випадках трапляються дуже трагічні речі», – зазначив Монастирський.

Він закликає українців в жодному разі не чіпати боєприпаси, міни, розтяжки, а одразу викликати фахівців.

Як повідомлялося, рятувальники продовжують розміновувати Сумщину: людей просять бути обережними.

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