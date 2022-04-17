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    Події в Україні

    Під Харковом під час розміновування загинуло троє саперів

    Напередодні окупанти обстріляли Харківщину забороненими касетними боєприпасами - Під Харковом під час розміновування загинуло троє саперів
    Напередодні окупанти обстріляли Харківщину забороненими касетними боєприпасами
    фото з відкритих джерел

    Ще четверо рятувальників отримали поранення

    Під Харковом під час розмінування російського касетного боєприпасу стався вибух, в результаті чого загинули троє саперів-рятувальників, у тому числі командир частини з піротехнічних робіт. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі всеукраїнського телемарафону.

    Трагічний випадок біля Харкова стався в суботу ввечері.

    «При розмінуванні загинуло троє рятувальників... Четверо тяжкопоранених. Зокрема, загинув командир частини піротехніки», – сказав чиновник.

    Глава МВС уточнив, що під час розмінування вибухнула частина касетного боєприпасу.

    «Є боєприпаси, до яких навіть фахівці обережні ставляться, і навіть у цих випадках трапляються дуже трагічні речі», – зазначив Монастирський.

    Він закликає українців в жодному разі не чіпати боєприпаси, міни, розтяжки, а одразу викликати фахівців.

    Як повідомлялося, рятувальники продовжують розміновувати Сумщину: людей просять бути обережними.

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    Теги: вибух росія МВС окупанти міністр війна чиновник розмінування Харківщина рятувальники Україна боєприпаси речі окупація час Денис Монастирський #stoprussia
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    Під Харковом під час розміновування загинуло троє саперів