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Наскільки близько Іран був до створення ядерної зброї? Дані розвідки США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Наскільки близько Іран був до створення ядерної зброї? Дані розвідки США
Супутниковий знімок демонструє значні пошкодження будівель на іранському ракетному об'єкті в Керманшаху
фото: Maxar Technologies

Американські посадовці вважають, що атаки могли лише тимчасово сповільнити розвиток іранської ядерної програми

Американська розвідка дійшла висновку, що Іран наразі не займається активною розробкою ядерної зброї та, за їхніми оцінками, перебуває щонайменше за три роки від можливості її створення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Згідно з даними, Іран не лише не виявляв активних зусиль щодо отримання ядерної зброї, а й, за оцінкою американських експертів, ще далеко від здатності виготовити й доставити таку зброю до обраної цілі.

CNN пише, що попри суттєве пошкодження іранського ядерного об'єкта в Натанзі внаслідок удару Ізраїлю, інший важливий центр зі збагачення урану – Фордоу – залишився практично неушкодженим. Експерти зауважують, що знищити цей об’єкт Ізраїль не зможе без допомоги США та використання спеціального озброєння.

Американські посадовці вважають, що атаки могли лише тимчасово сповільнити розвиток іранської ядерної програми, орієнтовно на кілька місяців. Утім, існують побоювання, що такі дії можуть мати зворотний ефект і підштовхнути Іран до відкритого початку розробки ядерної зброї, чого раніше він не робив.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився перекинути додаткові американські війська на Близький Схід у зв’язку із загостренням конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

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Теги: Іран ядерна зброя

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