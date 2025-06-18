Трамп вирішить долю Ірану в найближчі дві доби – ABC News

Завершення конфлікту Ірану з Ізраїлем поставлено «на таймер»

США оголосили наступні 24-48 години критичними у протистоянні з Іраном. Американська влада сигналізує про готовність застосувати силу, якщо дипломатичне рішення не буде знайдено. Як пише «Главком» про це інформує телеканал ABC. За даними його джерел, на нараді у Білому домі радники президента Дональда Трампа позначили цей термін як вирішальний для вибору шляху: переговори чи військова операція.

Незважаючи на ескалацію риторики, американські дипломати зберігають думку, що Іран ослаблений та може повернутися за стіл переговорів. Від Тегерана очікують згоди на повну відмову від збагачення урану, йдеться у статті.

Хоча сторони обмінюються звинуваченнями, Іран за оцінкою чиновників виявив готовність до діалогу. Однак адміністрація Трампа наполягає на конкретних гарантіях з боку близькосхідної держави, перш ніж відмовитись від військового сценарію.

Нагадаємо, Іран готується завдати ударів по американських військових базах на Близькому Сході у разі втручання США у збройне протистояння між Ізраїлем та Іраном.

Раніше американські ЗМІ писали, що Трамп серйозно вивчає можливість завдання американських ударів по ядерних об'єктах Ірану у разі підтримки Ізраїлю у військовій операції. Йдеться про підземний комплекс зі збагачення урану в Фордо.

Водночас Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника

До слова, сенатор-демократ Марк Ворнер висловив здивування через жорстку риторику президента Дональда Трампа щодо Ірану, назвавши її «вкрай заплутаною».