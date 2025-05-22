Ізраїль готується швидко вдарити по ядерних обʼєктах Ірану: названо умову

Адміністрація Дональда Трампа занепокоєна, що голова уряду Ізраїлю може діяти навіть без схвалення президента, сказав медіа представник США

Армія оборони Ізраїлю вже проводить навчання та інші заходи на випадок можливого удару по Ірану

Ізраїль готується атакувати ядерні обʼєкти Ірану. Усе тому, що останніми днями ізраїльська розвідка очікує на провал переговорів між Тегераном і Вашингтоном. Як передає «Главком», про це повідомляє Axios.

Військові ЦАХАЛ вважають, що оперативне вікно для успішного удару може скоро закритися, тож у разі провалу перемовин доведеться діяти швидко, каже джерело видання. Причину, чому пізніше атака буде менш ефективна, співрозмовник не уточнив.

Інші джерела підтвердили, що Армія оборони Ізраїлю вже проводить навчання та інші заходи на випадок можливого удару по Ірану. А раніше цього тижня премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу нібито провів з цього приводу надсекретну нараду з групою міністрів, представників розвідки та служб безпеки.

«Бібі (Нетаньягу – «Главком») чекає, коли переговори щодо ядерної програми зірвуться і коли Трамп буде розчарований у перемовинах – тоді він може дати йому зелене світло», – розповів ізраїльський співрозмовник Axios, використовуючи прізвисько прем’єра.

Адміністрація Дональда Трампа занепокоєна, що голова уряду Ізраїлю може діяти навіть без схвалення президента, сказав медіа представник США.

Нагадаємо, розвідка Сполучених Штатів дізналася про підготовку Ізраїлем удару по іранських ядерних об'єктах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN. Американські чиновники зазначають, що атака може призвести до ескалації конфлікту на Близькому Сході. Крім того, удар повністю зіпсував би відносити Ізраїлю зі Штатами.

Наразі невідомо, чи ухвалила ізраїльська влада рішення про атаку, однак в уряді США виникли розбіжності щодо того, чи вирішить Ізраїль зрештою завдавати ударів. CNN повідомляє, що ймовірність ізраїльського удару по іранському ядерному об'єкту «значно зросла за останні місяці».

Як відомо, заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахтраванчі заявив, що переговори між Іраном і США щодо ядерних питань «ні до чого не приведуть», якщо Вашингтон наполягатиме, аби Тегеран відмовився від збагачення урану. Тим часом радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані заявив, що Тегеран готовий відмовитися від ядерної зброї в межах угоди зі США в обмін на скасування економічних санкцій.