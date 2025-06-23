Іран починає операцію «Башарат аль-Фатх» проти американських баз (відео)

Іран запустив ракети по Катару

Іран випустив шість балістичних ракет у бік американських військових об'єктів у Катарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Зокрема, ракети були націлені на авіабазу Аль-Удейд – найбільший об'єкт військово-повітряних США в регіоні Перської затоки.

Іранське державне телебачення Irib повідомляє про початок операції «Башарат аль-Фатх» проти американських баз.

ОАЕ закривають свій повітряний простір.

На американській базі «Айн-Аль-Асад» в Іраку також активували систему ППО через загрозу можливого нападу. Там оголошено режим максимальної бойової готовності, персоналу наказано сховатися в бункерах.

Нагадаємо, у ніч на неділю США завдали ударів по Натанзу, Фордо та Ісфахану в Ірані. Президент США Дональд Трамп заявив, що американським силам напередодні вдалося запобігти загрозі з боку Ірану, фактично «вирвавши бомбу з його рук» до того, як Тегеран зміг її застосувати. До слова, президент США Дональд Трамп не виключає можливості зміни влади в Ірані.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі виступив із різкою заявою у відповідь на атаки Сполучених Штатів Америки по іранських мирних ядерних об'єктах. Він назвав дії США «серйозним порушенням Статуту ООН, міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)».