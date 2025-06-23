Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іран починає операцію «Башарат аль-Фатх» проти американських баз (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Іран починає операцію «Башарат аль-Фатх» проти американських баз (відео)
фото з відкритих джерел

Іран запустив ракети по Катару

Іран випустив шість балістичних ракет у бік американських військових об'єктів у Катарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Зокрема, ракети були націлені на авіабазу Аль-Удейд – найбільший об'єкт військово-повітряних США в регіоні Перської затоки.

Іранське державне телебачення Irib повідомляє про початок операції «Башарат аль-Фатх» проти американських баз. 

ОАЕ закривають свій повітряний простір.

На американській базі «Айн-Аль-Асад» в Іраку також активували систему ППО через загрозу можливого нападу. Там оголошено режим максимальної бойової готовності, персоналу наказано сховатися в бункерах.

Нагадаємо, у ніч на неділю США завдали ударів по Натанзу, Фордо та Ісфахану в Ірані. Президент США Дональд Трамп заявив, що американським силам напередодні вдалося запобігти загрозі з боку Ірану, фактично «вирвавши бомбу з його рук» до того, як Тегеран зміг її застосувати. До слова, президент США Дональд Трамп не виключає можливості зміни влади в Ірані. 

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі виступив із різкою заявою у відповідь на атаки Сполучених Штатів Америки по іранських мирних ядерних об'єктах. Він назвав дії США «серйозним порушенням Статуту ООН, міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)».

Читайте також:

Теги: Іран США війна Катар телебачення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль вдарив по ядерним обʼєктам Ірану
Ізраїль б’є по Ірану: як це вплине на війну в Україні?
13 червня, 22:13
Ізраїльські місії будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться
Ізраїль закриває дипломатичні представництва по всьому світу
13 червня, 16:13
ЦАХАЛ підтвердив удари по двох іранських авіабазах
ЦАХАЛ підтвердив удари по двох іранських авіабазах
14 червня, 04:29
Алі Шадмані вважався найближчим до верховного лідера країни
Ізраїль заявив про ліквідацію нового очільника іранського Генштабу
17 червня, 11:45
Пошкодження у Слов'янську
Удар США по Ірану, атака на Україну: головне за ніч
Вчора, 06:08
Ізраїль ударив по Ірану 13 червня
У що може перерости війна між Ізраїлем та Іраном: дипломат озвучив небезпечний сценарій
14 червня, 15:58
Верховний лідер Ірану залишив провокативний допис у соцмережі на фоні загострення ситуації на Близькому Сході
«Починається битва»: верховний лідер Ірану відреагував на плани США
18 червня, 12:12
Робота «залізного купола» в Ізраїлі
«Залізний купол» став пропускати більше ракет – NBC
20 червня, 07:59
Зеленський про удар РФ по Києву 17 червня: Це свідомий терор
Зеленський назвав рису, що об’єднує РФ з Іраном і КНДР
19 червня, 20:45

Соціум

Катар завдасть удару у відповідь по Ірану
Катар завдасть удару у відповідь по Ірану
Рекорд світової міграції: 304 млн мігрантів у 2024 році, ООН назвав країну-лідера
Рекорд світової міграції: 304 млн мігрантів у 2024 році, ООН назвав країну-лідера
Іран починає операцію «Башарат аль-Фатх» проти американських баз (відео)
Іран починає операцію «Башарат аль-Фатх» проти американських баз (відео)
Путін заявив про початок серійного виробництва «Орєшніка»
Путін заявив про початок серійного виробництва «Орєшніка»
Тисячі американців вийшли на протести проти ударів США по Ірану
Тисячі американців вийшли на протести проти ударів США по Ірану
Дрони атакували комбінат «Атлас» у Ростовській області
Дрони атакували комбінат «Атлас» у Ростовській області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 червня 2025
49K
«Гру ще не закінчено»: головний помічник верховного лідера Ірану зробив заяву
31K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
11K
Втрати ворога станом на 23 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11K
Рада Безпеки ООН проводить екстрене засідання у зв'язку з ударами США по Ірану

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Вчора, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua