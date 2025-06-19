Зеленський назвав рису, що об’єднує РФ з Іраном і КНДР

Зеленський: Не можна дозволяти агресивним режимам об’єднуватись і ставати партнерами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що єдине, що російський диктатор Володимир Путін і РФ вміють робити справді якісно – вбивати та руйнувати. Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні наприкінці 1212-го дня війни, інформує «Главком».

«Сьогодні вранці був на місці влучання російської ракети по будинку в Києві. Звичайний житловий будинок. Ракета пройшла через усі поверхи до підвалу. Двадцять три людини були вбиті тільки одним цим російським ударом. Мої співчуття рідним та близьким. Майже 40 годин тривала рятувальна операція, до останнього намагалися дістати людей живими з-під завалів. Загалом тим своїм масованим ударом по Україні росіяни вбили 30 людей, 172 людини отримали поранення. Жодного військового сенсу в цьому ударі не було, абсолютно нічого Росії це не додало у військовому відношенні. Це свідомий терор, те саме, що російська армія за Путіна робила всюди: від Чечні до Сирії. Це єдине, що Путін і його Росія вміють робити справді якісно, – вбивати та руйнувати», – сказав президент.

Зеленський додав: «І це саме та площина, яка об’єднує Росію з такими режимами, як зараз в Ірані чи в Північній Кореї. Зараз Росія намагається врятувати іранську ядерну програму – інакше їхні публічні сигнали та непублічну активність не можна трактувати. Коли хтось із їхніх спільників втрачає змогу експортувати війну, Росія страждає і намагається втрутитись. Це так цинічно. І це знову й знову доводить, що не можна дозволяти агресивним режимам об’єднуватись і ставати партнерами».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на місці російської атаки по житловому будинку в Солом’янському районі Києва вшанував пам’ять загиблих. Глава України поклав квіти до зруйнованого під’їзду, по якому Росія вдарила 17 червня. Унаслідок обстрілу загинули 23 мешканці будинку.

Зауважимо, масований обстріл столиці 17 червня забрав життя 28 людей, ще 142 жителі постраждали, з них шість – діти. Понад 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі. Вчора, 18 червня, о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Рятувальники врятували з-під завалів двох людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів.

Більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва.



Сьогодні о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи.



Продовжується розбір конструкцій. pic.twitter.com/9ij2X8u3hj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 18, 2025

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одна з ракет, яка влучила у житловий будинок на столичних Нивках, містила касетні боєприпаси.

До слова, посольство США через добу відреагувало на масований обстріл Києва. Воно назвало російську атаку «безглуздим нападом». За словами дипломатів, дії Росії суперечать заклику американського президента Дональда Трампа зупинити вбивства та покласти край війні. Тим часом президент Румунії Нікушор Дан передав до посольства України листа зі співчуттями через удар.