У що може перерости війна між Ізраїлем та Іраном: дипломат озвучив небезпечний сценарій

Ситуація може вийти далеко за межі двостороннього обміну ударами, і це загрожує вибухом усього Близького Сходу

Різні терористичні угруповання, які є союзниками Ірану і з якими активно співпрацює Росія, не сидітимуть склавши руки на фоні загострення ситуації на Близькому Сході, вважає дипломат Володимир Огризко. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю для Oboz.ua.

«Не забувайте, що в Ірану є союзники. Ті ж єменські хусити – хіба вони будуть сидіти склавши руки? Ні, вони теж почнуть запускати те, що у них є. І всі ці терористичні угруповання, з якими зараз активно співпрацює Росія, – хіба вони будуть мовчати? Ні. Вони діятимуть. Вибухи в середині Ізраїлю – це цілком реальний сценарій», – зазначив експерт.

За його словами, ситуація може вийти далеко за межі двостороннього обміну ударами, і «це загрожує вибухом усього Близького Сходу й навіть далі». Після того, як Іран оголосив про «початок кривавої помсти», Ізраїлю без підтримки США та європейських союзників буде надзвичайно важко вистояти, каже ексміністр.

«Бо це вже не просто війна, а релігійний фанатизм. І коли війна набуває релігійного виміру – рахунки на втрати вже не ведуть. Це стає «священною війною», у якій Ізраїль – символ зла», – розповів він.

Огризко вважає, що все може перейти у фазу, «коли з обох боків почнуть використовувати те, що досі було глибоко сховане», зокрема чисту чи «брудну» ядерну зброю.

«Якщо це станеться – світ здригнеться. Бо обмін ядерними ударами в будь-якій точці планети – це вже не просто ескалація, це катастрофа. Це руйнує сам принцип стримування, на якому тримається сучасний світопорядок. І тоді Путін скаже: «А чому я не можу застосувати ядерну зброю проти України?». От тоді ми зайдемо в надзвичайно темну, страшну еру», – наголосив дипломат.

Хоча, з іншого боку, припустив він, якщо буде другий масований удар по Ірану і втрати там будуть катастрофічними, «то, можливо, все й обмежиться новим зібранням Радбезу ООН».

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Згодом стало відомо, що Ізраїль готував операцію з жовтня 2024 року. Причиною атаки є розробка ядерної зброї Іраном, яку ізраїльський уряд вважає «екзистенційною загрозою».

Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси.

Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.