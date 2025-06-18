«Починається битва»: верховний лідер Ірану відреагував на плани США

Верховний лідер Ірану залишив провокативний допис у соцмережі на фоні загострення ситуації на Близькому Сході

Хаменеї лаконічно описав нову фазу конфлікту з Ізраїлем

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї анонсував нову фазу воєнного конфлікту з Ізраїлем. Як повідомляє «Главком», про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі X.

«Починається битва», – коротко написав Хаменеї.

Нагадаємо, Іран готується завдати ударів по американських військових базах на Близькому Сході у разі втручання США у збройне протистояння між Ізраїлем та Іраном.

Натомість США оголосили наступні 24-48 години критичними у протистоянні з Іраном. Американська влада сигналізує про готовність застосувати силу, якщо дипломатичне рішення не буде знайдено. Пентагон привів війська по всьому Близькому Сходу у стан підвищеної готовності.

До цього президент США Дональд Трамп пригрозив верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, заявивши, що той є «легкою мішенню». Також американський лідер заявив, що Сполучені Штати достеменно знають місцезнаходження іранського духовного керівника.

Хоча раніше президент США Дональд Трамп наклав вето на план Ізраїлю щодо ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. За словами одного з джерел в адміністрації Трампа, Сполучені Штати не готові розглядати атаку на політичне керівництво Ірану.