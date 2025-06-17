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Ізраїль заявив про ліквідацію нового очільника іранського Генштабу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ізраїль заявив про ліквідацію нового очільника іранського Генштабу
Алі Шадмані вважався найближчим до верховного лідера країни
фото: Tasnim News Agency

Шадмані де-факто був найвищим військовим командиром Ірану

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира Надзвичайного командування Алі Шадмані. Його називають начальником Генерального штабу воєнного часу і найближчим до верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Шадмані очолював Центральний штаб Хатам-аль-Анбія. Він замінив на цій посаді генерал-майора Голама Алі Рашида, який загинув ще у п'ятницю, 13 червня, під час перших ізраїльських ударів.

ЦАХАЛ стверджує, що Шадмані був де-факто найвищим військовим командиром Ірану. «Він командував як Революційною гвардією, так і іранськими збройними силами... Виконуючи різні ролі, він мав безпосередній вплив на наступальні плани Ірану, спрямовані проти Ізраїля», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився перекинути додаткові американські війська на Близький Схід у зв’язку із загостренням конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

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Теги: Ізраїль Іран

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