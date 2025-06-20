«Залізний купол» став пропускати більше ракет – NBC

Раніше іранські ракети летіли довше до Ізраїлю

Ізраїльська система «Залізний купол» стала пропускати більше ворожих ракет. За 24 години було перехоплено лише 65% випущених Іраном цілей, тоді як напередодні цей показник становив майже 90%. Про це пише «Главком» з посиланням на NBC News.

Зазначається, що швидкі іранські ракети дали Ізраїлю менше часу на підготовку до того, як снаряди наблизяться до намічених цілей. Раніше попередження надходило приблизно за 10-11 хвилин до падіння ракет.

Також важливо те, що іранці мають навігаційну систему для завершальної фази атаки, яка допомагає їм бути дуже точними і атакувати саме ті цілі, які вони бажають.

Попри значні втрати в керівництві Ірану, яких країна зазнала після несподіваної атаки з боку Ізраїлю, Тегеран все ще має запаси ракет.

Нагадаємо, 19 червня Іран знову вдарив балістичними ракетами по кількох регіонах Ізраїлю. Унаслідок удару було пошкоджено медичний центр «Сорока». Будівлі лікарні зазнали значних пошкоджень. Усі пацієнти та персонал під час удару перебували в укриттях. На цей час відомо про трьох важкопоранених та двох людей у середньому стані. Ще 39 людей зазнали легких травм.

Іранське інформаційне агентство Tasnim заявило, що ціллю ракетного удару Ірану став нібито командно-розвідувальний центр ізраїльської армії та табір армійської розвідки в технологічному парку Gav-Yam Negev, який розташований поруч із лікарнею.