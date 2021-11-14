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    Кількість випадків Covid-19 у ЄС зросте на 50% протягом наступних двох тижнів – експерти

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    Пандемія у Європі стала смертоноснішою, ніж раніше - Кількість випадків Covid-19 у ЄС зросте на 50% протягом наступних двох тижнів – експерти
    Пандемія у Європі стала смертоноснішою, ніж раніше
    Фото: ВВС

    Десять країн Європи мають найбільший ризик небезпеки ускладнення ситуації

    Десять країн Європейського Союзу стикнулися з ситуацією щодо Covid-19, що викликає «дуже велике занепокоєння», повідомив Європейський центр контролю захворювань (ECDC).

    «Загальна епідеміологічна ситуація... характеризувалася високим і швидко зростаючим загальним рівнем повідомлень про випадки захворювання та низьким, але повільно зростаючим рівнем смертності, – йдеться в повідомленні Європейського центру контролю захворювань. – Прогнозується, що протягом наступних двох тижнів кількість повідомлень про випадки, смертність та кількість госпіталізацій зросте».

    У своїй останній щотижневій оцінці ризиків агентство перерахувало 10 країн ЄС, які мають найвищу категорію занепокоєння – Бельгію, Болгарію, Хорватію, Чехію, Естонію, Грецію, Угорщину, Нідерланди, Польщу та Словенію.

    «Країни з низьким охопленням вакцинацією продовжують зазнавати найбільшого впливу», – зазначає агентство.

    Німеччина була серед дюжини інших країн ЄС, які віднесені до категорії «велике занепокоєння», а Франція – серед трьох країн із «помірною стурбованістю».

    Італія, Мальта, Іспанія та Швеція не викликають занепокоєння.

    Агентство повідомило, що чотири країни були підняті у вищу категорію з моменту останньої оцінки, а п’ять країн були знижені.

    Очікується, що кількість випадків і смертей зросте приблизно на 50% протягом наступних двох тижнів, додали в агентстві.

    Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що в Європі різко зросла смертність пацієнтів із коронавірусом на 10% за тиждень з 1 до 7 листопада.

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    Теги: Швеція ЄС Німеччина Франція Нідерланди Італія Іспанія коронавірус
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    Кількість випадків Covid-19 у ЄС зросте на 50% протягом наступних двох тижнів – експерти