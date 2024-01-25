Німеччина розробляє оборонний план вперше з часів Холодної війни

Основні пункти плану передбачатимуть стримування ворожих військ у разі нападу на територію Німеччини

Німеччина вперше з часів холодної війни розробить комплексний план оборони. Це відбувається на фоні вторгнення Росії в Україну. Про це заявив німецький генерал-лейтенант Андре Бодеман, пише DW.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами військового, основні пункти плану будуть присвячені стримуванню ворожих військ у разі вторгнення на територію Німеччини. Окрім цього відповідальні особи повинні враховувати нові розробки у військових діях і готуватися до саботажу критичної інфраструктури, дезінформації та кібератак. Також передбачається, що значна частина Бундесверу знадобиться для захисту східного флангу НАТО.

«Операційний план Німеччини базується на поточній ситуації з безпекою та загрозами в Німеччині та Європі в цілому. Це має бути здійсненний і здійсненний план, а не просто нездійсненна мрія, продумана концепція, а насправді щось відчутне, що зрештою може спрацювати», – зауважив Бодеман.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема відомо, що новий план містить сотні сторінок, та буде секретним. Обговорювати його планують за участю поліції, офіцерів цивільного захисту, вчених, енергетичної та логістичної промисловості та союзників. Його планують повністю розробити вже до кінця березня цього року.

«Це оборонне планування спрямоване насамперед на стримування. Ми щось робимо для того, щоб не допустити конфлікту чи війни», – сказав генерал-лейтенант.

Військовий зауважив, що зараз ситуація в Європі інша, ніж 30 років тому, коли Німеччина була прифронтовою державою. І зараз його країна знаходиться в «тиловій зоні».

«Тобто я не очікую танкового бою на північнонімецькій рівнині, і, сподіваюся, висадки десантників російських парашутистів також не очікую. Але нашим критичним інфраструктурам, портам, мостам, енергетичним компаніям, звичайно, загрожують диверсії, можливо, також спецназ, який проник і намагається порушити ці критичні інфраструктури», – підкреслив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бодеман вважає, що одним з основних напрямків захисту має бути кіберпростір. Зокрема поширення дезінформації противником та спроби таким чином вплинути на жителів Німеччини та владу.

«І четверта частина, проти якої ми зараз маємо озброїтися, - це однозначно диверсії спецпідрозділів, наприклад, іррегулярних сил, які намагаються вивести з ладу те чи інше, щоб перешкодити або не допустити розгортання», – сказав він.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс розпочав в понеділок, 22 січня, найбільші за останні десятиліття чотиримісячні військові навчання Steadfast Defender 2024 («Непохитний захисник»), які симулюватимуть конфлікт із «практично рівним противником».

Раніше видання Bild написало, що збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року. У секретному документі Міноборони Німеччини докладно викладає можливий «Шлях до конфлікту» між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

До слова, українська розвідка заявила Російська Федерація становить загрозу для безпеки в Європі та країнах НАТО і на це вказують деякі моменти.