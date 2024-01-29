Чому Європа зацікавлена в біженцях з України: пояснення демографа

Ймовірність, що людина повернеться з Польщі, більша, ніж з Німеччини

«Моя мрія – щоб повернулася половина»

Європа дуже зацікавлена в українцях як в робочій силі. Тому очікувати, що європейські країни почнуть масово витісняти українців не варто. Таку думку в інтерв'ю lb.ua висловила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова.

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За її словами, усі шість мільйонів українців, які виїхали після повномасштабного вторгнення (разом з трудовими мігрантами, які поїхали раніше, – це майже дев’ять мільйонів), не повернуться.

«Я це розуміла навіть у перші місяці війни, коли їх опитували просто на кордоні. 90% казали, що повернуться будь-що. Але такого не буває. Просто не буває.

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Які б результати опитування мені не клали на стіл, я розумію, що цього бути не може. Моя мрія – щоб повернулася половина. Якщо повернеться половина, це буде чудово», – каже очільниця Інституту демографії.

Як приклад вона наводить війну на Балканах. Там повернулася третина населення, тому половина була б дуже гарним показником для нас, каже Лібанова.

«Якщо ми думаємо, що європейські країни почнуть масово витісняти українців, – не почнуть. Люди добрі, не почнуть. Вони дуже зацікавлені в такій робочій силі.

За даними і німецьких, і польських дослідників, 70% наших жінок, які виїхали, мають вищу освіту. Вдумайтеся – 70%. Лікарі, які поїхали туди, працюють, скажімо, медичними сестрами. Але ж кваліфікація яка в цих медичних сестер? То Європа, котра старіє, буде собі на шкоду виганяти наших людей? Не буде.

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Скажіть, будь ласка, чому німці умовою отримання допомоги ставлять вивчення мови? Це неабиякі кошти, неабиякий час. Але вони це роблять. Не можна не розуміти, до чого це все веде. Чому я так погано оцінюю процес, коли з Польщі наші мігранти переїжджають передусім до Німеччини? Тому, що ймовірність, що людина повернеться з Польщі, більша, ніж з Німеччини. Коли вона вже приїхала в Німеччину, знайшла там роботу, її дитина вчиться у школі, садочку чи в університеті, а тут усе зруйновано, їй важко повернутися. І кожен день війни працює на те, щоб менше людей повернулося. Вони адаптуються там, поки тут збільшується кількість руйнацій», – каже Елла Лібанова.

Раніше науковиця пояснила, чому до результатів опитувань в Україні потрібно ставитись обережно.