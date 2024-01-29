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Чому Європа зацікавлена в біженцях з України: пояснення демографа

Христина Петренко
glavcom.ua
Чому Європа зацікавлена в біженцях з України: пояснення демографа
Ймовірність, що людина повернеться з Польщі, більша, ніж з Німеччини
фото ілюстративне

«Моя мрія – щоб повернулася половина»

Європа дуже зацікавлена в українцях як в робочій силі. Тому очікувати, що європейські країни почнуть масово витісняти українців не варто. Таку думку в інтерв'ю lb.ua висловила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова.

За її словами, усі шість мільйонів українців, які виїхали після повномасштабного вторгнення (разом з трудовими мігрантами, які поїхали раніше, – це майже дев’ять мільйонів), не повернуться.

«Я це розуміла навіть у перші місяці війни, коли їх опитували просто на кордоні. 90% казали, що повернуться будь-що. Але такого не буває. Просто не буває.

Які б результати опитування мені не клали на стіл, я розумію, що цього бути не може. Моя мрія – щоб повернулася половина. Якщо повернеться половина, це буде чудово», – каже очільниця Інституту демографії.

Як приклад вона наводить війну на Балканах. Там повернулася третина населення, тому половина була б дуже гарним показником для нас, каже Лібанова.

«Якщо ми думаємо, що європейські країни почнуть масово витісняти українців, – не почнуть. Люди добрі, не почнуть. Вони дуже зацікавлені в такій робочій силі.

За даними і німецьких, і польських дослідників, 70% наших жінок, які виїхали, мають вищу освіту. Вдумайтеся – 70%. Лікарі, які поїхали туди, працюють, скажімо, медичними сестрами. Але ж кваліфікація яка в цих медичних сестер? То Європа, котра старіє, буде собі на шкоду виганяти наших людей? Не буде.

Скажіть, будь ласка, чому німці умовою отримання допомоги ставлять вивчення мови? Це неабиякі кошти, неабиякий час. Але вони це роблять. Не можна не розуміти, до чого це все веде. Чому я так погано оцінюю процес, коли з Польщі наші мігранти переїжджають передусім до Німеччини? Тому, що ймовірність, що людина повернеться з Польщі, більша, ніж з Німеччини. Коли вона вже приїхала в Німеччину, знайшла там роботу, її дитина вчиться у школі, садочку чи в університеті, а тут усе зруйновано, їй важко повернутися. І кожен день війни працює на те, щоб менше людей повернулося. Вони адаптуються там, поки тут збільшується кількість руйнацій», – каже Елла Лібанова.

Раніше науковиця пояснила, чому до результатів опитувань в Україні потрібно ставитись обережно.

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Теги: Європа мігранти населення Елла Лібанова біженці

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