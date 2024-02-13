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Полковник ЗСУ повідомив, де на півночі є загроза наступу росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Полковник ЗСУ повідомив, де на півночі є загроза наступу росіян
Наразі Росія не накопичує на півночі достатньої кількості військ для наступу
фото ілюстративне

Для наступу на півночі, РФ мусить зібрати 40-тисячний корпус з 825 танками, 2500 БМП та мати до тисячі артилерійських установок

Російські загарбники можуть почати новий наступ з півночі, зокремав районі Сумської області. Про це заявив полковник Збройних сил України Петро Черник в ефірі телемарафону.

«Вони (росіяни – «Главком») диверсійно-розвідувальні загони засилають нескінченно. Якщо вони і дозріють навіть до якогось дивізійного удару в 15 тис. людей, то розуміємо, що чим більше московитів ми зараз вкладемо в наші землі, тим легше нашим онукам у наступній війні буде з ними воювати», – сказав Черник.

Він також додав, що станом на зараз не бачить підготовки до такого удару, адже Росія не накопичує у цих районах достатньої кількості військ. «На цю хвилину я не бачу накопичення ресурсів. Цей ресурс має бути серйозний, і Росія вже не зможе його приховати. Це має бути щонайменше 40-тисячний корпус. На початку цієї війни, коли ми не були готовими, вони вдерлися велетенським, найкраще підготовленим складом з технікою, і вони не впоралися зі стратегічним завданням», – пояснив офіцер.

За його словами, для наступу на півночі, РФ мусить зібрати 40-тисячний корпус з 825 танками, 2500 БМП та мати до тисячі артилерійських установок.

Раніше повідомлялося, що Росія поступово стягує сили на окремі ділянки фронту на сході України. Однак українські військові не спостерігають наразі підготовки окупантів до широкомасштабного наступу на Донбасі. 

Триває 720-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.  Загалом ворог завдав 5 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 23 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА.

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Теги: росія ЗСУ наступ війна

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