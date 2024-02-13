Ваучери на освіту: скільки українців почали навчання у 2024 році та які професії обрали

За весь минулий рік ваучер на перекваліфікацію коштом держави отримали 11 307 українців

З початку року понад 1700 українців вже отримали ваучери на навчання від держави. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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До найбільш затребуваних спеціальностей і професій, які українці опановують за ваучерами, входять:

медсестринство;

кухар;

дошкільна освіта;

медицина;

тракторист;

водій;

екстрений медичний технік;

водій навантажувача.

Ваучер на навчання – це документ, який надає визначеним категоріям громадян право безоплатно пройти навчання у закладах освіти за затвердженим переліком професій і спеціальностей. Зокрема, йдеться про старших за 45 років за страховим стажем не меншим 15 років; звільнених з військової служби; внутрішніх переселенців за відсутності роботи тощо.

Заявку для отримання ваучера можна подати онлайн або ж особисто прийти до найближчого центру зайнятості.

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Нагадаємо, Директорка Держслужби зайнятості розповіла, що дає ваучер на зміну спеціальності.

Навчатися за ваучером можна за 70 професіями та спеціальностями, зокрема це ІТ-технології, будівництво, транспорт, промисловість, медицина. Необхідно лише самостійно обрати професію, заклад освіти у межах України та форму навчання: стаціонарну, заочну чи дистанційну.

Стало відомо, що Україна готує масштабну реформу вищої освіти.

Прем'єр-міністр повідомив, що державне замовлення стосуватиметься насамперед спеціальностей, які потрібні державі. Держава повністю оплачуватиме навчання для найкращих вступників за цими спеціальностями, а після успішного випуску пропонуватиме перше робоче місце.

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Одночасно з цим запроваджуватиметься модель державних грантів, які дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання. Ці гранти не треба буде повертати, вони не передбачають жодних зобов'язань щодо відпрацювання.

Повідомляється, скільки українців мають статус безробітного.