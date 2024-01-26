Уряд працює над підготовкою візиту Орбана в Україну

Приїзд глави МЗС Угорщини до Ужгорода пов'язаний з підготовкою візиту Орбана в Україну

Прем'єр-міністр Угорщини востаннє відвідував Україну в 2010 році

Український уряд працює над тим, щоб організувати перший за майже 15 років візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в країну. Про це розповіла віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі Reuters.

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За її словами, запланований на 29 січня приїзд глави МЗС Угорщини Петера Сійярто до Ужгорода пов'язаний з підготовкою майбутнього візиту угорського прем'єра Віктора Орбана в Україну.

Стефанішина нагадала, що Орбан востаннє відвідував Україну в 2010 році.

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На прохання «Радіо Свобода» уточнити, чи саме Орбан має приїхати до Києва, чи Володимир Зеленський – до Будапешта, віцепрем'єрка прямо не відповіла. Однак вона наголосила, що для неї «принципово побачити» прем’єра Угорщини в Києві.

«Для мене принципово побачити прем’єр-міністра Орбана в Києві, тому що він відіграє непросту роль в ухваленні історичних для України рішень. І для мене важливо, щоб ця людина бачила країну такою, якої бачать українці», – сказала Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про підготовку можливої зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єра Угорщини, для цього обидві сторони «готують ґрунт».

Раніше стало відомо, що переговори президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відбудуться після зустрічі міністрів закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.

До слова, Європейський парламент схвалив спільну резолюцію, яка закликає Європейську раду й держави-члени визначити, чи вчиняла Угорщина серйозні та постійні порушення цінностей Євросоюзу. Рішення може позбавити державу права голосу.