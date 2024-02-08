Парламент Італії остаточно схвалив резолюцію про військову допомогу Україні

У січні Сенат парламенту Італії вже схвалив рішення уряду щодо продовження військової допомоги Україні впродовж 2024 року

Рішення підтримали 218 з 400 членів нижньої палати парламенту

Сьогодні, 8 лютого, палата депутатів парламенту Італії остаточно затвердила рішення уряду щодо продовження військової допомоги Україні до кінця 2024 року. Про це повідомляє Ansa.

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За відповідне рішення проголосували 218 з 400 членів нижньої палати парламенту.

Зазначається, що таким чином Італія остаточно затвердила рішення уряду про продовження військової допомогу Україні до кінця 2024 року. «Палата депутатів дала зелене світло указу, що подовжує дозвіл на передачу військових машин, матеріалів і обладнання урядовим органам України», – йдеться в повідомленні.

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Після схвалення відповідного указу урядом у грудні міністр оборони Гвідо Крозетто заявив, що Італія «знову вирішила бути на боці свободи країн і поваги до міжнародного права з метою досягнення, відповідно до позиції союзників по НАТО і ЄС, справедливого і тривалого миру».

«Ми не можемо опустити руки заради України. Ми не дозволимо автократії зруйнувати наше майбутнє», - заявив депутат від партії «Лега» Паоло Форментіні.

Водночас він закликав докласти більше зусиль для досягнення рішення за столом переговорів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Італії ухвалив постанову, яка дозволяє надавати військову допомогу Україні до кінця 2024 року.

Нагадаємо, італійський прем'єр-міністр Джорджія Мелоні та президент Франції Емманюель Макрон протягом останніх тижнів готували ґрунт, аби переконати Віктора Орбана не блокувати 50 млрд євро фінансової допомоги Україні.