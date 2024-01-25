Європа має скоротити допомогу українським біженцям? Уряд відреагував на скандал

Ольга Стефанішина наголосила, що для української влади принципово, щоб громадяни України, які перебувають у Європейському союзі, мали право на тимчасовий захист

Українська влада не має прямої позиції про те, що українці, які втекли за кордон від війни, мають повертатися назад і тому їм мають скорочувати допомогу. Це заявила віцепрем’єр-міністерка України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі Радіо Свобода.

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Раінше видання Politico написало про «певний тиск» із боку української сторони щодо біженців, Стефанішина відповіла, що по цьому питанню «тривають дискусії».

«Це одна з тих речей, які можуть підтвердити – звичайно, тривають дискусії. Дуже добре, що вони тривають з Україною про те, як в майбутньому розглядати питання українців, як обговорювати питання повернення українців. Це – дуже складне питання до обговорення. І тут не можна обійтися закликами. Однозначно не є прямою позицією України те, що українці мають повертатися назад і тому мають скорочуватися якась їм допомога – абсолютно ні», – сказала віцепрем’єрка.

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За її словами, для української влади принципова позиція полягає в тому, що громадяни України, які перебувають у Європейському союзі, «повинні мати право на тимчасовий захист».

«Тобто сама можливість мати тимчасовий захист має залишатися в будь-яких умовах і в 2025 році, і після нього. Навіть у разі припинення воєнних воєнних дій така можливість має залишатися. Інше питання – це фінансові виплати, оскільки йдеться про достатньо тривалий час. На жаль, війна продовжується. Вона триває майже два два роки, і, відповідно, це такий певний рубіж для держав. Тому ми маємо визначатися стосовно фінансових, соціальних гарантій, які мають громадяни в кожній країні. Але це абсолютно не радикальна комунікація, не негативна. Цей діалог триває, і так було і з початку війни», – додала вона.

Раніше Екснардеп та радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко заявив, що країни ЄС мають припинити допомагати біженцям для того, щоб вони повернулися додому. Такі слова викликали спалах обговорення серед українців, ба більше: люди констатували, що Україна не зробила нічого, щоб люди хотіли повернутися додому.

Сергій Лещенко згодом опублікував пост, у якому спробував пояснити свої слова. Проте його спроба лише дужче спровокувала подальше обговорення заяви. Люди в коментарях не зрозуміли спробу колишнього депутата виправдатися та пояснити свої слова.

Стало відомо, які країни вже відмовились від видачі українців. В Україні на тлі намірів посилити мобілізацію обговорюється питання повернення військовозобов'язаних чоловіків до країни. Жодних способів примусово повернути українців додому немає, незалежно від того, законно вони виїхали чи нелегально, а деякі країни прямо заявили, що не будуть віддавати громадян України.