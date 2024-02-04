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Росія сховала ракетоносії після знищення «Івановця», але є нюанс

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росія сховала ракетоносії після знищення «Івановця», але є нюанс
1 лютого ЗСУ знищили ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Загадкою залишається те, чому росіяни стали використовувати менше «Калібрів»

Після знищення ракетного катера «Івановець» російські війська «засвоїли урок» і сховали ракетоносії з «Калібрами» у пункти базування. Але втрачати пильність не варто, оскільки крилатих ракет в окупантів ще багато і вивести їх у море не важко. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

«Калібри» заведені в пункти базування разом із їх носіями. Погода абсолютно несприятлива, море роздуває потужний шторм перед суттєвою зміною повітряних фронтів і це і уроки з «Іванівцем» змусили росіян завести фактично всі кораблі в пункти базування. Зараз один в Азовському морі і один – у Чорному, це фактично патрулювання вздовж пункту базування і більше нічого», – розповіла вона.

Гуменюк зазначила, що складною загадкою залишається те, чому росіяни стали використовувати менше «Калібрів».

«Зрозуміло, що забезпечення інфраструктури і обслуговування ракетоносіїв та ракетних установок зосереджено в Севастополі, перетягнути їм всі ці засоби забезпечення в Новоросійськ, їм все ще не вдається і відповідно через це може бути економія», – пояснила керівниця пресцентру.

За її словами, присипати свою пильність не варто, бо «Калібрів» у росіян іще багато.

«Вони споряджені, всі ракетоносії, які є в пунктах базування, готові до застосування – як тільки буде команда, дві три-години вони у відкритому морі, або можуть не чекати цього, а стартувати з самої бухти. Також варто не забувати, що вони можуть застосувати калібри і з акваторії Каспійського моря, така практика в них теж була. Тому ми ретельно відстежуємо обстановку та інформуємо населення», – додала Гуменюк.

Нагадаємо, у ніч на 1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю Чорноморського флоту Росії в Чорному морі в районі окупованого Криму і потопили його. Розвідка опублікувала кадри, на яких видно, як українські морські безпілотники завдають удару по корвету класу «Івановець» (41-ша бригада ракетних катерів) у районі озера Донузлав в окупованому Криму. Як додають розвідники, вартість втраченого РФ корабля становить орієнтовно $60-70 млн.

Відомо, що катер «Івановєц» в окупованому Криму був атакований морськими дронами українського виробництва Magura V5.

До слова, через знищення великого ракетного катера «Івановець» у росіян сталася справжня істерика. У соцмережах обговорюють те, що українські БпЛА літають вдень та вночі.

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Теги: росія ЗСУ корабель російська ракета

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