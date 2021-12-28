Італія вводить ліміт для платежів готівкою

В Італії заборонили платити готівкою за покупки дорожчі за 1000 євро

Наступного року розраховуватися в Італії готівкою можна буде на суму 999 євро включно

Із 1 січня 2022 року в Італії знизили ліміт оплати готівкою з 2000 євро до 1000 євро (близько 30 тисяч гривень). Як пише La Repubblica, таким чином уряд країни бореться з тіньовою економікою.

Від початку наступного року розраховуватися готівкою можна буде на суму 999 євро включно. Це стосується таких операцій:

грошові перекази на адресу фізичних і юридичних осіб (також і покупки в магазинах);

обмін валют;

позики та пожертвування, навіть якщо оборот готівки відбувається між членами сім'ї;

перекази цінних паперів на пред'явника в євро або іноземній валюті, що здійснюється з будь-якої причини між різними суб'єктами.

Виняток введено для зняття готівки з картки або внесення готівки на банківський рахунок.

При цьому власники магазинів та інші підприємці в Італії будуть зобов'язані приймати картки для придбання на будь-яку суму. Інакше продавцю загрожує штраф від 30 євро плюс відсоток вартості покупки.

Зазначають, що до 2020 року ліміт на готівкові платежі в Італії становив 3000 євро. Але обмеження у 1000 євро діяло ще шість років тому. Проте потім його скасували, а ліміт підняли.

До слова, Італія закриє останні норкові ферми. Влада країни заборонила вбивати тварин заради хутра.

Також відзначимо, що в Італії запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці. Наразі громадяни повинні використовувати маски-респіратори FFP2 у громадському транспорті, у кіно, театрах та на стадіонах. Уряд Італії вирішив посилити прикордонний контроль: випадкові антигенні або молекулярні тести будуть проводитися в аеропортах, портах, на вокзалах і наземних пунктах пропуску на тих, хто в'їжджає в Італію. У разі позитивного результату людині доведеться поїхати в ізоляцію на 10 днів.

Наразі Італія закрилась для українських туристів. Авіакомпанія МАУ пояснила, що робити з авіаквитками.

Нагадаємо також, що в Україні рішенням парламенту було збільшено суму готівкових переказів, що не підлягають фінансовому моніторингу, до 5 тисяч гривень включно. Раніше банківському фінансовому контролю не підлягали суми до 4 999 грн включно.

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