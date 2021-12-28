Власники квартир перед Новим роком масово знімають житло з продажу: що відбувається

Через високі ціни зниження рівня активності на ринку первинного житла спостерігається ще з липня 2021 року

Продавці не налаштовані торгуватися з покупцями, вони просто чекають на підвищення цін

Попит на житло в Україні впав. Власники нерухомості стали масово знімати квартири з продажу. Наразі вони впевнені, що після Нового року ситуація зміниться і ціни підуть угору. Як розповів UBR співзасновник ТОВ «Дельта-Консалтинг» Роман Рябов, подібні очікування продавців мають сенс, адже вартість житла на «вторинці» незабаром зростатиме.

Експерт вважає, що на підвищення цін вплине подорожчання житла у новобудовах. За 2021 рік його вартість вже зросла на 15-20%. А на вторинному ринку ціни збільшилися на 5-7% з початку року.

За прогнозом Рябова, на «вторинці» ціни можуть підвищитись ще на 5-8%. Водночас продавці не налаштовані торгуватися з покупцями. Вартість можуть зменшити не більше ніж на 5%.

А от оренда житла не подорожчає. Очікується, що після зростання на 10-15% ціна стабілізується на нинішньому рівні.

Якщо оцінювати вартість квартир на «первинці», то наступне подорожчання очікується лише з березня 2022 року. Найбільше ціни змінюватимуться з квітня по червень і з жовтня до грудня. Як пояснив засновник та керівний партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький, для «первинки» це пікові сезони.

Зазначимо, що через високі ціни зниження активності на ринку первинного житла спостерігається ще з липня 2021 року. За рік середня вартість квадратного метра у новому будинку в Києві збільшилася з 27 000 до 34 000 грн.

Отже, за квартиру у 40 квадратних метрів просять 1,36 млн грн. Це досить багато, враховуючи темпи зростання добробуту українців, тепер мало хто може собі дозволити таке житло.

На «вторинці» дорожчає далеко не все житло. Наприклад, ціна на «чеські проєкти» падає щороку на 10%, а хрущовки та сталінки стрімко дешевшають. Причиною є те, що частина житлового фонду в Україні перебуває в аварійному стані. Крім того, строк експлуатації хрущовок добігає кінця.

В Україні на 9,6% подорожчали квартири, які виставили на продаж на вторинному ринку житла. Якщо у жовтні вони коштували $901/м2, то у листопаді – вже $988/м2.

Загалом в Україні подорожчали:

1-кімнатні квартири – на 5,3% (з $951/м2 до $1001/м2),

2-кімнатні квартири – на 7,3% (з $860/м2 до $923/м2);

3-кімнатні квартири – на 10,2% (з $879/м2 до $968/м2);

4-кімнатні квартири – на 12,8% (із $1227/м2 до $1308/м2).

Як вже відомо, із 1 січня зміняться умови продажу та купівлі квартир. Із Нового року запрацюють нові правила оподаткування операцій з нерухомістю.

Раніше ми повідомляли, що податок на житло зросте: кому і скільки доведеться заплатити.

Нагадаємо також, що українців змусять платити податки зі старих доходів: за що та скільки.