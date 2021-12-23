Як зміняться податки для ФОПів у 2022 році

Для підприємців в Україні зросте розмір єдиного соціального внеску та єдиного податку

Кому, коли і скільки доведеться платити у прийдешньому році

2022 року в Україні змінюється розмір єдиного податку та єдиного соціального внеску для фізичних осіб підприємців (ФОПів). У держбюджеті-2022 закладено нові показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, що тягне за собою збільшення податкових відрахувань. Про це інформує ТСН.

Як зміняться базові величини

Відповідно до ухваленого закону про державний бюджет, мінімальна зарплата, розмір якої від 1 грудня 2021 року становить 6,5 тисячі гривень, від 1 жовтня 2022 року зросте до 6,7 тисячі гривень.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, який від 1 грудня 2021 року встановлено у розмірі 2 393 грн, упродовж року підвищуватимуть двічі: від 1 липня – до 2 508 грн, а від 1 грудня – до 2 589 грн.

Збільшення цих базових показників призведе до зростання різних платежів до бюджету. Зокрема, зміни відбудуться в нарахуванні ЄСВ, ставка якого становить 22% від зарплати.

Тобто мінімальний розмір страхового внеску, який від 1 січня 2022 року становить 1 430 грн (6500×22%), від 1 жовтня 2022 року зросте до 1 474 грн (6700×22%).

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить 15 розмірів мінімальної заробітної плати (6500×15 = 97 500 грн.). Тож максимальна сума страхового внеску становитиме від 1 жовтня 2022 року – 22 110 грн (6700×15×22%).

Скільки платити ФОПам

Виходячи з наведених показників, суми податків та внесків для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку, у 2022 році становитимуть:

ФОП I групи

ЄСВ, розмір якого від 1 грудня 2022 року становить 1 430 грн, від 1 жовтня 2022 року зросте до 1 474 грн.

Єдиний податок становитиме 248,10 грн, тобто не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2022 року.

ФОП II групи

ЄСВ, розмір якого від 1 грудня 2022 року становить 1 430 грн, від 1 жовтня 2022 року зросте до 1 474 грн.

Єдиний податок становитиме 1 300 грн, тобто 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2022 року.

Ставки єдиного податку у відсотках (фіксовані ставки) встановлюються сільськими, селищними, міськими радами чи радами територіальних громад.

ФОП III групи

ЄСВ, розмір якого від 1 грудня 2022 року становить 1 430 грн, від 1 жовтня 2022 року зросте до 1 474 грн.

Єдиний податок становитиме 5% доходу, або 3% доходу та ПДВ.

ФОП на загальній системі оподаткування

ЄСВ, розмір якого від 1 грудня 2022 року становить 1 430 грн, від 1 жовтня 2022 року зросте до 1 474 грн.

Доходи, отримані протягом календарного року від господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18% податку на доходи фізосіб (ПДФО) та 1,5% військового збору від чистого доходу.

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Як відомо, «Слуги народу» готують велику податкову реформу.

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