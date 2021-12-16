Італія закрилась для українських туристів: що робити з авіаквитками

МАУ скорочує кількість рейсів у Рим та Мілан

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України скоротила кількість рейсів до Італії через посилення карантинних обмежень для українців. Перевізник дав роз’яснення, що робити з уже купленими квитками.

В авіакомпанії відзначили, що скорочується кількість рейсів у Рим та Мілан. Обмеження діятимуть у період з січня по лютий 2022 року.

Із оновленим розкладом можна ознайомитися на сайті авіаперевізника за посиланням.

Пасажирам, які вже купили квитки в Італію, але не мають посвідки на проживання або істотних причин для в'їзду в країну, МАУ пропонує змінити маршрут подорожі на будь-які рейси авіакомпанії і внутрішній код-шерінг, що виконуються з 16 грудня 2021 по 28 Лютого 2022 року, без оплати штрафу і доплати за тарифом обслуговування в оригінальному квитку. Крім того, перевізник готовий запропонувати клієнтам наступні варіанти:

замінити дату польоту на рейси МАУ в Рим або Мілан, що виконуються з 01 лютого 2021 року, без оплати штрафу і доплати за тарифом в оригінальному класі бронювання протягом терміну дії квитка;

обміняти квиток на промокод;

оформити повне або часткове повернення грошових коштів.

Нагадаємо, з 16 грудня Італія ввела обмеження на в'їзд для українців, включаючи повністю вакцинованих від коронавірусу. Виняток становлять лише ті громадяни України, які мають посвідку на проживання, приїжджають в країну для навчання, роботи, лікування або відвідування родичів. Обмеження діятимуть до 31 січня наступного року.

Також Фінляндія посилила правила в'їзду до країни.

Крім того Греція посилює правила в'їзду в країну з 19 грудня.

До 29 грудня Ізраїль продовжив заборону на в’їзд та виїзд з країни.