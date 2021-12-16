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    Італія закрилась для українських туристів: що робити з авіаквитками

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    Італія заборонила в&rsquo;їзд навіть вакцинованих туристів з України - Італія закрилась для українських туристів: що робити з авіаквитками
    Італія заборонила в’їзд навіть вакцинованих туристів з України
    фото: glavcom.ua

    МАУ скорочує кількість рейсів у Рим та Мілан

    Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України скоротила кількість рейсів до Італії через посилення карантинних обмежень для українців. Перевізник дав роз’яснення, що робити з уже купленими квитками.

    В авіакомпанії відзначили, що скорочується кількість рейсів у Рим та Мілан. Обмеження діятимуть у період з січня по лютий 2022 року.

    Із оновленим розкладом можна ознайомитися на сайті авіаперевізника за посиланням.

    Пасажирам, які вже купили квитки в Італію, але не мають посвідки на проживання або істотних причин для в'їзду в країну, МАУ пропонує змінити маршрут подорожі на будь-які рейси авіакомпанії і внутрішній код-шерінг, що виконуються з 16 грудня 2021 по 28 Лютого 2022 року, без оплати штрафу і доплати за тарифом обслуговування в оригінальному квитку. Крім того, перевізник готовий запропонувати клієнтам наступні варіанти:

    • замінити дату польоту на рейси МАУ в Рим або Мілан, що виконуються з 01 лютого 2021 року, без оплати штрафу і доплати за тарифом в оригінальному класі бронювання протягом терміну дії квитка;
    • обміняти квиток на промокод;
    • оформити повне або часткове повернення грошових коштів.

    Нагадаємо, з 16 грудня Італія ввела обмеження на в'їзд для українців, включаючи повністю вакцинованих від коронавірусу. Виняток становлять лише ті громадяни України, які мають посвідку на проживання, приїжджають в країну для навчання, роботи, лікування або відвідування родичів. Обмеження діятимуть до 31 січня наступного року.

    Також Фінляндія посилила правила в'їзду до країни.

    Крім того Греція посилює правила в'їзду в країну з 19 грудня.

    До 29 грудня Ізраїль продовжив заборону на в’їзд та виїзд з країни.

    Теги: Італія туризм літак МАУ авіаперевезення карантин мандрівка квиток авіарейс коронавірус
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    Італія закрилась для українських туристів: що робити з авіаквитками