Італійський суд відпустив колишнього главу Каталонії Пучдемона

Карлеса Пучдемона затримали в Італії за постановою Верховного суду Іспанії

Пучдемону заборонили залишати острів Сардинія в найближчі дні

Суд на острові Сардинія в Італії постановив звільнити колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона з-під варти. Про це повідомляє агентство Efe.

Адвокат політика Агостінанджело Маррас розповів, що вказане рішення ухвалив апеляційний суд сардинського міста Сассарі.

При цьому Пучдемону заборонили залишати острів в найближчі дні, до закінчення розгляду його ситуації. За інформацією адвоката, суд визнав, що його затримання відповідає нормам закону.

Як відомо, поліція затримала Пучдемона в аеропорту Альгеро в провінції Сассарі, куди він прибув з Брюсселя для участі в зборах Adifolk і зустрічі з регіональним главою Сардинії і її омбудсменом.

Зазначається, що Пучдемона затримали за постановою Верховного суду Іспанії.

Найближчим часом італійська влада повинна буде вирішити, чи видати його Іспанії або відпустити на свободу.

Нагадаємо, минулого року очільника уряду Каталонії, який виступає за незалежність, позбавили депутатського мандата.

Раніше верховний суд Іспанії офіційно звернувся до Європарламенту з проханням скасувати депутатську недоторканність колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона та його соратника Тоні Коміна.

У жовтні 2019 року Карлес Пучдемон, який з 2017 року переховувався в Бельгії, добровільно здався владі. Він з'явився в прокуратуру Брюсселя у супроводі своїх адвокатів.

Згодом Верховний суд Іспанії виніс вироки дев'ятьом каталонським політикам, вони отримали від дев'яти до 13 років в'язниці.

Це рішення викликало в Каталонії масові протести прихильників незалежності.