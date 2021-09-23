Лукашенко знайшов «шпигунів» на білоруських підприємствах та пообіцяв надовго їх посадити

Хвиля затримань почалася декілька днів тому

На державних підприємствах Білорусі вже кілька днів відбувається хвиля затримань співробітників. Про це повідомляє «Наша Нива».

Зокрема, силовики заарештували та тримають у СІЗО КДБ співробітницю залізниці Ганну Аблаб. Їй закидають державну зраду.

Там же перебуває ще один співробітник залізниці, звільнений пів року тому за участь у страйках Сергій Дзюба. Також до слідчого ізолятору за аналогічними звинуваченнями потрапив слюсар-ремонтник заводу «БМЗ» Олександр Гашніков.

На державному підприємстві «Гродно Азот» затримали сімох людей, двох з яких, Сергій Шелест та Андрій Пагерила, також утримують силовики.

23 вересня самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко заявив про шпигунів на підприємствах, які нібито інформують колективний Захід про спроби білоруської влади обійти санкції.

«Ми просто не маємо права падати. Ми повинні залишатися на цьому рівні, незалежно від того, що це нам коштує. Я знаю, що ви в уряді прийняли ряд рішень, щоб мінімізувати вплив санкцій на нашу економіку. Але подивіться на своїх співробітників у бізнесі. У мене є інформація, що десь ще залишилося кілька негідників, і вони поставили за мету повідомити колективному Заходу про те, як Пархомчик і Назаров (міністр промисловості та віцепрем’єр Білорусі – ред.) намагаються обійти санкції. Вони фактично там підглядають і передають інформацію», – сказав Лукашенко.

Не визнаний цивілізованим світом білоруський диктатор пообіцяв, що «шпигуни» отримають значні терміни ув’язнення. «Сядуть, і надовго», – заявив він.

До слова, Лукашенко натякнув на територіальні претензії до Польщі і Литви.

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